Una malalta crònica i un cardiòleg, els primers vacunats a França

Una mica embadalida per la presència de tantes càmeres de televisió i les mostres d’atenció exagerades del personal sanitari, la Mauricette ha sigut la primera persona a vacunar-se contra el coronavirus a França, aquest diumenge. “Estic molt emocionada”, ha admès aquesta francesa de 78 anys, amb un somriure amagat per la mascareta, a la infermera que li ha injectat la dosi, la Samira. La Mauricette estava “disposada a fer qualsevol cosa per evitar contaminar-se”, ha explicat el cap del departament de medicina geriàtrica de l’Hospital René-Muret, el doctor Samir Tine.

Set pacients més d’aquest hospital de Sevran, un municipi d’uns 50.000 habitants situat al departament de Sena Saint-Denis, al nord de París, també s'han vacunat aquest matí. La tria no ha sigut a la babalà: el govern francès sap que aquest departament és el més pobre de França. A més, durant la primera onada de la pandèmia Sena Saint-Denis va patir l’excés de mortalitat més alt del país.

La Mauricette i els altres vacunats són tots pacients d’una unitat específica de l’Hospital René-Muret que acull persones de més de 60 anys, dependents i amb patologies cròniques, que necessiten una vigilància mèdica constant. De fet, molts d’ells pateixen malalties neurodegeneratives.

A part d’aquests vuit malalts, un metge d’aquest hospital també s'ha inoculat la vacuna. Es tracta del doctor Jean-Jacques Monsuez, de 65 anys, cardiòleg al René-Muret. Si aquest professional de la salut s’ha pogut vacunar és perquè, pels seus antecedents mèdics, és una persona de risc. És a dir, podria patir conseqüències greus si es contagiés. De fet, durant aquesta primera fase de vacunació, que durarà fins al febrer i amb la qual el govern francès espera immunitzar un milió de persones, no tot el personal sanitari es podrà vacunar a França: d’aquest col·lectiu, només ho podran fer els que presentin un “risc de forma greu”.

A primera hora de la tarda també s'ha injectat la vacuna a dos residents i al metge del centre geriàtric de Champmaillot, que depèn del Centre Hospitalari Universitari de Dijon, a la regió de Borgonya-Franc Comtat, una de les més afectades per la pandèmia.