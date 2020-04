L’estat de Missouri demanda la Xina per l’expansió del coronavirus

Missouri s’ha convertit en el primer estat dels Estats Units a presentar una demanda contra la Xina per la seva gestió de la crisi del coronavirus. La demanda, presentada per l’advocat general de l’estat, el republicà Eric Schmitt, argumenta que el govern xinés és “responsable d’un gran nombre de morts, patiment i pèrdues econòmiques que ha afectat tot el món, inclosos els ciutadans de Missouri”. La demanda al·lega negligència i reclama una indemnització econòmica no especificada.

En la demanda, Schmitt assegura que la Xina va mentir sobre la perillositat del virus i no va fer prou per aturar l’expansió. "El govern xinès va mentir al món sobre el perill i la naturalesa contagiosa del covid-19, va silenciar els denunciants i va fer poc per aturar la propagació de la malaltia", va dir. "S'han de fer responsables dels seus actes”. La demanda de Missouri arriba pocs dies després que el president Donald Trump reviscolés la teoria que el coronavirus va ser creat en un laboratori de Wuhan, una possibilitat negada per l’OMS.

Pequín ha respost a la demanda de Missouri assegurant que no és res més que "una absurditat" i que no té cap mena de base legal. El portaveu del ministeri de Relacions Exteriors, Geng Shuang, ha recordat que la resposta de la Xina al coronavirus no està sota la jurisdicció nord-americana i ha remarcat que des del 3 de gener es va informar als Estats Units sobre l'expansió del virus.

En declaracions a Reuters, la professora de dret internacional de la Universitat de Califòrnia, Chimène Keitner, ha explicat que “si els Estats Units volen denunciar la Xina ho han de fer a través d’un fòrum internacional”, ja que la llei nord-americana prohibeix de manera general, amb comptades excepcions, denunciar altres països.

Actualment l’estat de Missouri té 5.800 infectats i 177 morts per coronavirus.