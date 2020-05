França obligarà les persones que entrin al país a fer una quarantena de 14 dies

França vol obligar totes les persones que entrin al país (tant si són estrangeres com franceses), inclosa l’illa de Còrsega i els territoris i departaments francesos d’ultramar, a sotmetre’s a una quarantena de catorze dies. Així ho estableix un projecte de llei que el govern ha presentat aquest dissabte i que allarga l’alerta sanitària fins al 24 de juliol. Està previst que el projecte de llei sigui tramitat i adoptat la setmana que ve per les dues cambres del Parlament. “Haurem de viure molt de temps amb el virus”, ha explicat en una conferència de premsa el ministre de Sanitat, Olivier Véran, per justificar aquesta prolongació de l’alerta sanitària i les regles que entraran en vigor a l’inici de la desescalada.

Les persones que entrin en territori francès i siguin diagnosticades positives de coronavirus durant la quarantena de 14 dies, s’hauran de sotmetre a un règim d’aïllament encara més llarg, de fins a 30 dies, en condicions que encara s’han de definir. Això sí, en qualsevol cas podran recórrer davant un jutge. Amb tot, qui no accepti aquestes condicions no podrà entrar al país.

No hi ha cap calendari per a la represa de la lliure circulació dins de l’espai Schengen que, segons el ministre francès de l’Interior, Christophe Castaner, serà “progressiva”. Tampoc per a l’obertura de les fronteres exteriors. Castaner s’ha limitat a indicar que tot això serà objecte de discussió a nivell europeu i bilateral.

Dins de França, Véran ha destacat que s’ha optat “per la confiança i la responsabilitat”, cosa que significa que no hi haurà obligació jurídica d’aïllament per a les persones infectades pel covid-19, en contra del que s’havia plantejat inicialment. Malgrat això, es crearan fitxers de les persones positives perquè els metges en un primer moment i la Seguretat Social després puguin fer investigacions de traçat per intentar determinar qui ha estat en un contacte estret i és susceptible d’haver-se contagiat.

Mascareta al transport públic

Amb caràcter general, els francesos podran tornar a desplaçar-se lliurement dins el país des de l’11 de maig, però a un màxim de 100 quilòmetres del seu domicili, excepte si poden justificar motius professionals o familiars “imperiosos” per anar més lluny. En aquests 100 quilòmetres, es podran traspassar els límits dels departaments i de les províncies, ha precisat el ministre de l’Interior. D’altra banda, les mascaretes seran d’ús obligatori en el transport públic –no pas al carrer– a França des del començament del desconfinament.