La Xina podria tenir 43.000 contagiats sense símptomes i que no ha comptabilitzat

Les estadístiques oficials xineses no inclouen les persones que tenen el coronavirus però que no presenten cap símptoma i que constituirien un terç del total de contagiats, segons ha alertat aquest dilluns el diari South China Morning Post. Aquest rotatiu, editat a Hong Kong, assegura que ha tingut accés a un informe intern del govern xinès que posa en evidència l'alt nombre de persones infectades que no mostren símptomes. Serien els “portadors silenciosos”, és a dir, amb capacitat d'encomanar la malaltia sense saber que tenen el virus. Això canviaria totalment el plantejament que es té de la pandèmia.

La informació periodística adverteix que la Xina hauria comptabilitzat fins a finals de febrer més de 43.000 persones que haurien donat positiu en la prova del Covid-19 sense tenir símptomes o tenint-ne de molt lleus. Les autoritats sanitàries les haurien aïllat en quarantena i monitoritzat però no les han inclòs a les estadístiques oficials, que en l'últim recompte publicat aquest dilluns pujaven a 81.093 contagiats.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) havia declarat que la transmissió asimptomàtica era “extremadament estranya” i calculava que només podia representar entre l'1% i el 3% dels casos. Però si es confirmen les dades publicades pel diari i es té en compte l'evolució de la pandèmia a tot el món, pot ser que calgui replantejar-se la situació.

Contagi silenciós

Els anomenats “portadors silenciosos”, que contagien els altres sense tenir símptomes de la malaltia, poden ser la causa que l'epidèmia s'hagi estès tan ràpidament, amb més de 350.000 casos en gairebé tots els països del món des de finals de l'any passat. Possiblement el virus podria córrer pel món des de fa dos mesos i la infecció podria estar molt més estesa del que s’ha detectat quan ha arribat el pic dels casos greus. La capacitat de contagiar la malaltia sense patir símptomes dificulta molt més l'estratègia per combatre-la. Els diferents criteris per comptabilitzar casos i extrapolar informació fan més difícil extreure conclusions de les xifres.

Malgrat que l'OMS sempre ha avalat les dades subministrades per Pequín, les seves estadístiques han aixecat suspicàcies. La falta de transparència de la Xina genera dubtes constantment sobre les seves xifres, ja que no hi ha gaires recursos per comprovar-les.

En aquest cas, els diferents canvis de mètode de l'administració xinesa al llarg de l'epidèmia no han ajudat. El 13 de febrer va afegir de cop 14.840 nous contagiats a la seva estadística comptabilitzant també els pacients que presentaven símptomes de la malaltia i no només els que havien donat positiu en el test d'àcid nucleic. Però el criteri només el va aplicar a la província de Hubei, l'origen i gran focus del brot, i no pas a tot el país. Dies després va tornar al mètode antic de comptar només els positius confirmats per proves de laboratori. Diferents universitats, com la de Hong Kong, havien advertit que el contagi estava més estès a la Xina i que hi havia casos sense diagnosticar ni confirmar.

La unanimitat a l'hora de fer estadístiques tampoc existeix a la resta del món. Per exemple, a Espanya només es comptabilitzen els malalts que donen positiu en el kit de proves, però l'escassetat de material de moment només permet que es faci als que estan greus o al personal mèdic. A Itàlia, al Regne Unit o als Estats Units tampoc s'avalua malalts sense símptomes.

A l'altre extrem hi ha Corea del Sud, que ha avaluat qualsevol possible contagiat amb fins a 300.000 proves i que de moment té èxit en el control del brot, encara que cal no oblidar que hi ha ajudat el fet que estava molt focalitzat en una secta a la ciutat de Daegu i també que els contagiats eren persones joves. De moment el pic de l’epidèmia sembla superat amb 8.961 malalts i 118 morts.

Un estudi publicat el 16 de març passat a la revista Science va en la mateixa direcció que la informació del South China Morning Post sobre el volum de portadors asimptomàtics que poden contagiar i que la Xina no ha reportat. Calcula que el 86% de les persones que tenien el virus a Wuhan abans del seu confinament, el 23 de gener, no estaven diagnosticades i van ajudar a propagar l'epidèmia. En aquest sentit, els autors adverteixen que el 79% dels casos que després van donar positiu van ser infectats per casos asimptomàtics i estimen que entre el 10 i el 23 de gener s'haurien produït més de 13.000 contagis a Wuhan.

