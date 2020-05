Brussel·les demana allargar el tancament de fronteres exteriors de la UE fins al 15 de juny

La Comissió Europea ha recomanat aquest divendres als estats membres que mantinguin segellades les fronteres exteriors de la Unió Europea fins al 15 de juny. El 16 de març Brussel·les ja va decidir tancar-se i permetre només viatges essencials, però va fixar-se un termini d'un mes per mantenir aquestes restriccions. Ara la Comissió ha enviat un comunicat als estats membres perquè s'allargui la mesura fins al 15 de juny, és a dir, un altre mes.

Brussel·les emet aquesta recomanació perquè considera que la situació encara és massa fràgil en molts estats membres de la UE, i més ara que alguns estan començant a alleugerir les mesures de confinament i també les restriccions de moviment. "Es manté l'objectiu general de limitar la propagació del coronavirus a través de menys interacció social. Malgrat els progressos que han fet molts països europeus, la situació arreu és fràgil. Cal que les mesures adoptades siguin graduals i que hi hagi fases diferents per aixecar les diverses mesures", diu el comissari de Promoció de l'Estil de Vida Europeu, Margaritis Schinas.

A través d'un comunicat Brussel·les demana, doncs, prorrogar 30 dies més la restricció temporal dels viatges no essencials a la UE. Per tant, es tracta de restringir les entrades a les fronteres exteriors europees. Pel que fa a les interiors, la Comissió no es pronuncia encara perquè té previst presentar la pròxima setmana una guia de cara a la temporada turística que preveu fer referència a les restriccions de moviment.

De fet, la idea és que primer es vagin reobrint les fronteres internes, a mesura que la remissió del brot ho permeti, abans de plantejar-se reobrir les fronteres externes, tal com va explicar la comissària d'Afers Interiors, Ylva Johansson : "Necessitem un pla coordinat per fases. Restaurar el funcionament normal de l'espai Schengen de lliure moviments és el nostre primer objectiu tan aviat com la situació sanitària ho permeti. Les restriccions a la llibertat de moviments i els controls a les fronteres internes han d'anar-se aixecant gradualment abans que puguem eliminar les restriccions a les fronteres externes i garantir l'accés a la UE als ciutadans de fora per a viatges no essencials".

Si bé estats com Alemanya havien demanat als seus ciutadans que s'oblidin de viatjar al sud europeu aquest estiu, aquesta setmana el govern d'Angela Merkel ha insinuat que podria ser possible i, de fet, Lufthansa presentarà un nou programa de rutes al juny amb destins com Mallorca i Creta.

En aquest sentit, són diversos els comissaris europeus que insisteixen en no donar per perduda la temporada d'estiu, també sota la pressió del lobi turístic i de les aerolínies, que es resisteix a aplicar mesures com ara reduir l'aforament dels avions. De moment els estats no han anunciat mesures per aixecar les restriccions de moviment dins la Unió Europea perquè estan intentant coordinar al màxim l'estratègia per evitar noves propagacions del virus.

Són la majoria els estats que mantenen controls a les fronteres de l'espai Schengen.