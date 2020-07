França no descarta tornar a tancar les fronteres amb Espanya pels rebrots a Catalunya

El govern de França observa atentament l'evolució dels rebrots a Catalunya i no descarta un eventual tancament de la frontera amb Espanya si la situació epidemiològica no remet. Així ho ha apuntat aquest dissabte el primer ministre francès, Jean Castex, que ha recorregut els carrers de la localitat de Prada de Conflent, d'on encara és alcalde i que es troba només a una hora en cotxe de la Jonquera.

"Estem vigilant la situació de molt a prop, aquí en particular. Perquè és un assumpte important i hem de discutir també amb les autoritats espanyoles", ha respost al ser preguntat per la possibilitat de tornar a situar controls policials per bloquejar el pas.

Castex es trobarà dilluns a la tarda a la seva residència oficial de Matignon amb la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, durant una visita oficial a París, i la viabilitat d'una frontera oberta serà un dels punts que es tractin.

Les paraules del primer ministre coincideixen amb l'enduriment de les mesures de protecció contra el coronavirus que el Govern ha decretat a partir d'aquest matí a Barcelona i tretze municipis de la primera corona metropolitana, així com en una vintena de localitats del Segrià i de la Noguera. Divendres, Castex ja es va referir a la situació epidèmica a Catalunya en una entrevista en una cadena francesa, en què va insistir que les dades de transmissió actuals a França no són tan preocupants.

"Les xifres de Barcelona són molt pitjors que les que observem" a França, va indicar Castex, que tampoc no ha descartat que el seu govern hagi d'establir mesures semblants de confinaments suaus i selectius si hi hagués un important ressorgiment del coronavirus. Per ara, va precisar, "no estem en una situació greu, però necessita vigilància". De fet, el govern gal ha avançat a la setmana vinent l'obligatorietat de dur mascareta als espais públics tancats, mesura inicialment prevista per a l'1 d'agost, assumint els consells dels experts que l'assessoren en aquesta epidèmia.