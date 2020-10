La Xina sosté que 60.000 persones han rebut la vacuna sense efectes adversos

Més de 60.000 voluntaris haurien rebut alguna de les quatre candidates xineses a vacuna contra el coronavirus "sense presentar efectes adversos significatius", ha afirmat avui un alt funcionari del ministeri de Ciència i Tecnologia del país asiàtic. En una conferència de premsa celebrada a Pequín aquest dimarts, dedicada a analitzar l'avanç dels diferents prototips, el subdirector del departament de Desenvolupament Social del mateix ministeri, Tian Baoguo, ha assegurat que ja hi ha 13 vacunes desenvolupades parcialment o totalment en fase III.

"Els efectes adversos són comuns i normals en una candidata. De les 60.000 persones que han rebut la vacuna, algunes n'han presentat de lleus, com inflor de la zona de vacunació o febre, però no s'han registrat efectes secundaris greus", ha indicat. No hi ha, però, constància que cap de les habituals revistes científiques de prestigi mundial que analitzen i avaluen les dades dels estudis hagi rebut la informació de referència per fer un control d'anàlisi d'aquestes candidates a vacunes.

El procés, en tot cas, no és company de la pressa. En aquest sentit, la investigació del prototip de la Universitat d'Oxford i AstraZeneca s'ha interromput dues vegades –primer abans de l'estiu i després a principis de setembre– als assajos de la fase III i, de fet, encara no els ha reprès als Estats Units, tot i que sí que ho ha fet al Regne Unit, el Brasil i Sud-àfrica. La setmana passada Johnson and Johnson va aturar també l'estudi en fase III del seu prototip, sense que fins ara s'hagi informat de la represa. En els tres casos, l'aturada va ser causada per malalties greus.

En la mateixa conferència de premsa, el president de l'empresa estatal Grup Nacional de Biotecnologia de la Xina (CNBG, part del gegant farmacèutic Sinopharm), Liu Jingzhen, ha afirmat que la companyia està preparada per a la producció en massa de la vacuna un cop acabin les proves, i que té capacitat per fabricar més de 1.000 milions de dosis l'any vinent.

Per la seva banda, e l director del Centre de Desenvolupament de Ciència i Tecnologia de la Comissió Nacional de Sanitat, Zheng Zhongwei, ha indicat, tanmateix, que les vacunes que el país administra des del juliol per a casos especials i sota una autorització ad hoc –entre d'altres, sanitaris, membres de les forces armades i funcionaris de l'Estat que treballen a l'estranger– tampoc no han mostrat efectes adversos, i que el seu "el seu ús ha seguit un procés científic rigorós aprovat per les autoritats".

La Xina aspira a convertir-se en el primer país del món a produir una vacuna a gran escala contra el covid-19 i compta per a això amb mitja dotzena de països en vies de desenvolupament –entre els quals diversos de llatinoamericans– que participen en la fase final d'assajos clínics dels diversos projectes.

Oferiment als estudiants

Una altra de les estratègies que està seguint la Xina per arribar abans que ningú a la vacuna és oferir als estudiants que fan cursos a l'estranger la possibilitat d'injectar-se un dels prototips, en aquest cas els que desenvolupa la companyia China National Biotec Group, que a hores d'ara n'estudia dos.

Injectar una vacuna amb una persona que es trasllada fora del lloc on la rep, però, és una aposta d'alt risc. Entre altres raons, perquè qualsevol estudi que compleixi els paràmetres de seguretat i rigor que demanen els reguladors internacionals, des de l' Agència Europea de Medicaments o la Food and Drug Administration nord-americana, ha de mantenir sota control tots els voluntaris per detectar qualsevol possible efecte advers o altra mena d'incidències.