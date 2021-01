Johnson alerta que la variant britànica del covid-19 podria ser més mortal, però l'OMS no ho confirma

Una de freda i una de calenta. El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha afirmat aquest divendres a la tarda que hi havia "algunes evidències que la nova variant, identificada primerament a Londres i al sud-est [d'Anglaterra], podria anar associada a un grau de mortalitat més alt" de covid-19. Més o menys el 30%. El premier, a més, ha atribuït a l'impacte d'aquesta variant que l'NHS, el servei de sanitat públic, estigui "sota una intensa pressió". La mala notícia de Johnson ha anat acompanyada d'una de positiva. I és que també ha assegurat que "totes les evidències mostren que les dues vacunes que actualment s'utilitzen [les de Pfizer-BioNTech i Oxford-AstraZeneca] continuen sent efectives contra la vella variant i la nova".

Les alarmistes paraules inicials de Johnson han sigut matisades posteriorment per l'assessor científic del govern, Patrick Vallance, que ha afirmat que als hospitals el registre de mortalitat és, si fa no fa, el mateix en termes generals entre aquells pacients que s'han infectat amb la variant original i la nova. Amb tot, altres dades suggeririen més mortalitat però ha subratllat que eren "encara incertes". Les primeres evidències més preocupants indiquen que "la mitjana de risc és que, per 1.000 persones que s'han infectat amb la vella variant, aproximadament unes 10 malauradament moriran; amb la nova variant, per 1.000 persones infectades, aproximadament 13 o 14 es pot esperar que morin". L'augment es donaria en els infectats de més de 60 anys.

Vallance ha assegurat que sí que es pot afirmar que la nova variant és més contagiosa, entre el 30% i el 70%, cosa que ja s'havia apuntat quan es va detectar a mitjans de desembre.

Si bé s'ha mostrat contundent quant a l'efectivitat de les dues vacunes que ara ja s'utilitzen al Regne Unit per a la variant antiga i la britànica, més caut ha sigut amb les variants detectades al Brasil i a Sud-àfrica: "Tenen algunes característiques que potser fan que siguin menys acceptables per les vacunes". Vallance ha dit que estaven rebent molta informació de diferents laboratoris: "És molt difícil comparar-ho tot i necessitem més dades més per veure com poden impactar" les noves vacunes. "Però, en efecte, hi ha més preocupació".

Diferència entre mortalitat i letalitat

Gairebé al mateix temps que Johnson assegurava que el govern havia rebut la informació de la possible mortalitat més elevada de la variant britànica, aquest mateix divendres l'Organització Mundial de la Salut (OMS) deia que encara no havia vist dades que donin suport a l'anunci del Regne Unit segons el qual la variant B.1.1.7 és "més letal", a més de més transmissible.

L'afirmació ha tingut lloc en una conferència de premsa virtual en què ha participat Mike Ryan, cap del programa d'emergència de l'OMS, que ha instat l'opinió pública a "mantenir la calma al voltant dels problemes d'aquestes variants".

"Hi ha una gran diferència entre la letalitat d'un virus, la mitjana de persones que un virus mata, i la mortalitat del virus. Si tinc un milió de persones infectades i la letalitat és de l'1% no és el mateix que si en tinc dos milions amb la mateixa letalitat, perquè el doble de persones moriran. El que estem veient és que un augment de la incidència condueix a un augment de la mortalitat. Si els casos es descontrolen, les morts s'escapen de les mans perquè el sistema de salut queda desbordat", va dir Ryan. Per la seva banda, la doctora Maria van Kerkhove, que encapçala la resposta de l'OMS al covid-19, ha reiterat que l'ens encara no ha vist dades del Regne Unit que suggereixen que la variant B.1.1.7 és més transmissible.

La teoria que defensa l'OMS, doncs, és que el gran nombre de casos que s'han produït al Regne Unit des de mitjans de desembre, atribuïbles en aquest cas a la variant britànica, ha comportat l'augment de la mortalitat per la sobrepressió als hospitals. De fet, en les últimes 24 hores el Regne Unit ha registrat 1.401 defuncions. Des de l'11 de gener el país ha registrat 12.620 morts, una mitjana de més de mil diaris.