Trump atribueix el rècord de contagis als EUA a l'increment del nombre de proves

És un liderat que ningú voldria. En canvi, per a Donald Trump, que els Estats Units siguin el país amb més casos confirmats d'infectats pel coronavirus és "un homenatge" a la seva capacitat per fer proves per detectar la malaltia. Literal. Després que el país hagi superat la Xina en nombre de contagis, el president ha presumit dient que "en vuit dies, fem més tests que els que Corea del Sud va fer en vuit setmanes". El model sud-coreà ha sigut la referència amb què els mitjans nord-americans han comparat durant setmanes el fracàs del govern nord-americà a l'hora de practicar tests. Trump presumeix ara de rècord, però els asiàtics van fer més proves per càpita.

651x640

En la seva roda de premsa diària a la Casa Blanca, Donald Trump va deixar caure que les xifres que ofereix la Xina poden no ser fiables. Ho va fer hores abans de mantenir una conversa telefònica amb el president xinès, Xi Jinping, divendres a la matinada. Del que van parlar els dos líders, amb prou feines n'ha transcendit que es van mostrar disposats a "treballar junts per la derrota de la pandèmia", segons un comunicat de Washington. Res sobre l'obscurantisme xinès amb les xifres. Tampoc sobre possibles queixes de Pequín per l'obstinació de Trump en descriure el coronavirus com el "virus xinès".

La principal obsessió de Donald Trump és que el país torni immediatament a la feina. Els Estats Units han sumat en una setmana 3,3 milions d'aturats, el major increment de la seva història en un període tan curt. Per pal·liar el dany, el Congrés ha donat aquest divendres el seu vistiplau definitiu a un paquet d'estímul econòmic per valor de 2,2 bilions de dòlars. S'espera que aquesta nit de divendres el signi el president, que dilluns que ve emetrà les noves directrius de la Casa Blanca per frenar la propagació de virus i reactivar l'economia.

En una carta dirigida als governadors del país, Trump ha explicat que s'estudiarà la situació en cada comtat dels Estats Units per determinar el nivell de risc a què està exposada la població i decidir en conseqüència. No obstant això, Trump no planteja de moment limitacions al moviment dins del país, de manera que sembla difícil preveure que tingui eficàcia un sistema que aniria contra les mesures de confinament que reclama la comunitat científica.

L'epicentre de la pandèmia

On no esperen tornar aviat a la normalitat és a l'estat de Nova York, epicentre de la pandèmia als Estats Units i on a mitja tarda d'aquest divendres, hora catalana, s'hi havien detectat prop de 45.000 positius. És la xifra més alta del país, que no només s'explica per la densitat de població de l'àrea metropolitana de Nova York, sinó també pel nombre de tests practicats: més de 138.000, cosa que suposa una ràtio de 5 proves per cada 1.000 habitants. Per contra, en un altre dels estats més afectats, Califòrnia, la ràtio és de 2 per cada 1.000. A nivell nacional, la Casa Blanca ha explicat que fins dijous s'havien completat 550.000 tests.

En la seva compareixença diària, el governador de Nova York, el demòcrata Andrew Cuomo, ha anticipat aquest divendres que el seu estat espera arribar al pic de la corba de casos en vint-i-un dies. "Estem fent tot el que podem –ha apuntat Cuomo–, estem fent coses que no s'han fet mai abans". Entre elles, tractar de triplicar a contrarellotge el nombre de llits hospitalaris disponibles. Nova York en disposa de 53.000 i el governador calcula que en seran necessaris 140.000. Una xifra a la qual no s'arriba ni incrementant al 100% la capacitat de tots els hospitals. Per això Nova York espera que Washington li faciliti mitjans federals per obrir nous recintes temporals per atendre la presumible allau de pacients. La bona notícia, segons Cuomo, és que el nombre d'hospitalitzacions s'està doblant ara cada quatre dies i no cada dos dies i mig, com fa poc més d'una setmana.

Pocs equips de protecció

Més enllà del nombre de llits, Nova York segueix estant lluny de disposar del material mèdic que serà necessari si es compleixen les previsions. El governador fa dies que reclama 30.000 respiradors. En aquest moment amb prou feines en té 3.000 i està a l'espera de rebre'n 4.400 més facilitats pel govern federal. Com una anticipació de l'escenari que podria repetir-se en tots els hospitals d'aquí uns dies, la doctora Colleen Smith, de l'hospital Elmhurst, denunciava en un vídeo difós per The New York Times que el personal no disposa d'equips de protecció suficients per atendre els malalts. A més, advertia que han hagut de fer ús d'un camió nevera "per emmagatzemar els cossos dels pacients morts". 519 en total, segons les xifres proporcionades per Andrew Cuomo.

Entre els recursos de l'administració Trump per augmentar la producció de material mèdic hi ha la Llei de Producció de Defensa, una eina del temps de la Guerra de Corea que permet intervenir en empreses privades per produir el que es consideri essencial per garantir la seguretat nacional. Després d'haver carregat a les xarxes socials contra General Motors, a la qual ha acusat d'incomplir la promesa de fabricar "molt ràpidament 40.000 respiradors", el president ha anunciat aquesta nit de divendres que la posava en pràctica per forçar l'empresa a "assegurar la ràpida producció de respiradors que salvaran les vides dels nord-americans". Abans, en un comunicat, l'empresa es va comprometre a lliurar la primera remesa a l'abril i a incrementar la seva producció fins a arribar en un futur als 10.000 aparells al mes.