Una infermera, acusada de la mort de 8 nadons en un hospital d'Anglaterra

Ni les cada cop més tràgiques notícies sobre la pandèmia al Regne Unit, amb 50.365 morts fins dimecres segons les dades oficials, ni tampoc l'esperpèntic culebró que s'ha viscut en les últimes hores a Downing Street, amb una baralla entre poderosos que ha involucrat la promesa del primer ministre, Carrie Symonds, han aconseguit eclipsar aquest dijous als informatius de ràdio i televisió del país i les web de la premsa un esfereïdor cas de delinqüència comuna que evoca alguns dels episodis més tristament famosos dels anomenats àngels de la mort: infermers o infermeres assassins.

Lucy Letby, de 30 anys, una sanitària del servei de neonatologia de l'Hospital Comtessa de Chester, 40 quilòmetres al sud de Liverpool (nord-oest d'Anglaterra), ha comparegut aquest dijous al migdia davant del jutge acusada de l'assassinat de vuit nadons –cinc nens i tres nenes–, tots prematurs, i de l'intent d'assassinat de deu més entre el març del 2015 i el juny del 2016. En la sessió processal, la infermera, detinguda dimarts per tercera vegada –les dues anteriors va quedar en llibertat sota fiança mentre continuaven les investigacions–, i que ha de tornar a comparèixer demà davant del tribunal, només s'ha identificat amb el nom i l'adreça de residència, i no s'ha pronunciat davant dels càrrecs que li imputen.

Les primeres investigacions policials es remunten al 2017, després que les anàlisis mèdiques internes fetes l'any anterior al servei de neonatologia del centre no aconseguissin trobar una explicació convincent sobre les causes d'una "inesperada" i "inexplicable" taxa de mortalitat deu punts per sobre de la dels hospitals anglesos en infants prematurs.

Els metges van identificar les causes de les defuncions, però: insuficiència cardíaca i pulmonar, i també van detectar unes igualment inexplicables marques en braços i cames. Amb tot, no entenien com és que les criatures no havien pogut superar les insuficiències amb les tècniques de reanimació habituals.

Dues detencions prèvies

El juny del 2016, l'Hospital Comtessa de Chester va deixar de tractar aquests bebès i els va enviar a serveis d'unitats de cures intensives d'altres centres de la regió. Va ser aleshores que Lucy Letby, sempre de guàrdia en el moment en què es van registrar les morts, va passar a ser el centre de les sospites.

La infermera va ser interrogada dues vegades: el 2018 i el 2019. I les dues vegades va ser posada en llibertat sota finança i amb mesures cautelars. La primera fase de la investigació, del 2017, només es va interessar per la mort de 15 nadons. La segona, iniciada el 2018, per 17 morts i 15 temptatives d'assassinat, totes en el període entre el març del 2015 i el juny del 2016.

Letby es va graduar en infermeria a la Universitat de Chester el 2011. Va treballar com a estudiant al Liverpool Women’s Hospital, que ara també col·labora amb la investigació policial. Els veïns de Hereford, un comtat fronterer amb el País de Gal·les on va créixer la sospitosa, han assegurat a diferents mitjans locals que era impensable que una infermera tan "dolça", "amable" i "estudiosa", com ha sigut definida, pogués ser responsable dels crims. Companys d'universitat també s'han expressat en els mateixos termes. "És una persona increïble", ha dit Rebecca Johnson, de 34 anys, al Hereford Times. "Estic convençuda que no pot haver pogut fer res així". El judici, però, és on s'haurà de determinar si Lucy Letby n'és realment responsable i per què, presumptament, ho hauria fet.