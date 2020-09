La crisi climàtica entra a la campanya electoral dels Estats Units en plena onada d'incendis

Els incendis que cremen des de fa setmanes a l'oest dels Estats Units s'han convertit en l'últim terreny de batalla política entre republicans i demòcrates, amb la visita del president Donald Trump a la zona afectada. Trump ha dit que "el fred arribarà aviat" i ha atribuït els incendis a la mala gestió forestal dels governadors demòcrates. El seu rival, el demòcrata Joe Biden, l'ha titllat de "piròman climàtic".

Quan els periodistes han demanat a Trump si creu que el canvi climàtic és un factor en la declaració i ràpida propagació d'aquests focs devastadors, ha respost que "tot és possible", i quan més tard li han tornat a plantejar el tema ha dit: "El fred arribarà aviat".

Negant que existeixi una relació entre la crisi climàtica i l'onada de focs, Trump sempre ha defensat una gestió forestal que mantingui els sotaboscos nets de males herbes i que es talin arbres per crear tallafocs –una cosa que al seu parer impedeixen els ecologistes–. "Quan els arbres cauen, després d'un breu període de temps s'assequen molt i són com un llumí que pot explotar, així com les fulles. Quan tens fulles seques a terra es converteixen en combustible per als focs", ha apuntat el president.

"Els incendis cremen les barriades a l'oest, les inundacions arrasen el mig oest, els huracans fan perillar la vida suburbana al llarg de la nostra costa. Si tenim quatre anys més de negació climàtica de Trump, quants barris perifèrics acabaran cremats?", ha dit Biden des de Delaware "Quants barris més hauran de desaparèixer per donar a un piròman climàtic quatre anys més a la Casa Blanca?", ha reblat.

Aquests dies els bombers treballen en múltiples incendis al llarg de la costa oest dels EUA per intentar evitar que els forts vents previstos per a les pròximes hores descontrolin encara més els focs, en què ja han mort almenys una trentena de persones des de mitjans d'agost i desenes de milers continuen evacuades.

Dilluns a la tarda els bombers havien aconseguit contenir en un 30% l'incendi d'August Complex, al nord de l'estat. És l'incendi més gran registrat mai en la història de Califòrnia: després d'haver-se iniciat el 17 d'agost per la caiguda d'un llamp, ja ha arrasat 305.781 hectàrees.