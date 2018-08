Els cubans tenen internet per un dia

Una de les coses que encara diferencien Cuba de qualsevol altre país és que la gent no té el cap cot i la vista enganxada a la pantalla del mòbil als autobusos. La manca d’un servei general d’internet a l’illa fa que s’hi mantinguin costums oblidats a casa nostra. Però això pot canviar en menys d’un mes: Cuba pot deixar de representar aquesta excepció tecnològica al món, ja que està previst que un servei de 3G entri en funcionament a l’illa pròximament, cosa que permetrà als cubans poder accedir a internet des de qualsevol lloc del país on hi hagi cobertura, esclar. El WhatsApp podrà arribar a Cuba finalment, i les sorolloses converses al transport públic desapareixeran. La gent es comunicarà d’una altra manera.

Només amb la prova que va fer la setmana passada l’empresa estatal Etecsa, que controla el monopoli de les telecomunicacions al país, n’hi va haver prou per intuir el gran canvi que suposarà l’arribada d’internet a l’illa. Durant un dia els cubans van tenir internet de franc des de qualsevol punt del país i l’illa va embogir literalment. “Per fi! Em sento alliberada!”, exclamava una dona a l’Havana, mentre altres aprofitaven per trucar als familiars a l’estranger. La infraestructura, però, no va suportar l’enorme trànsit de dades i es va col·lapsar en alguns moments.

Amb l’excusa de la falta de recursos, l’Estat sempre ha anat administrant internet al país amb comptagotes. Al principi només era una eina disponible per als càrrecs importants del país. Després van poder fer-ne ús els treballadors d’empreses estatals o estrangeres. I no va ser fins fa quatre anys que es van crear els anomenats parcs wifi, espais públics on la gent pot connectar-se pagant uns tres dòlars per cada hora d’internet. En l’actualitat, aquests parcs continuen sent el lloc preferit dels cubans per connectar-se. El preu de la tarifa, però, ha baixat i alguns cubans han començat a fer experiments per poder fer servir internet des de casa.

“La raó del retard de l’arribada d’internet no és tecnològica. Haití està pitjor que nosaltres i tenen internet des de fa anys”, explica un operari d’Etecsa que treballa directament en la implementació del 3G. Una opinió força generalitzada és que el govern volia evitar el fàcil accés a la informació de la població. Per això, de vegades no és possible consultar determinades pàgines contràries a la Revolució. Un altre motiu és impedir l’accés constant a les xarxes socials, que podrien facilitar una organització política dels cubans. L’experiència de la Primavera Àrab i la por de revoltes socials instigades des dels EUA sempre han estat presents en el debat sobre l’arribada d’internet a l’illa.

La intervenció dels EUA

De fet, el govern nord-americà ha creat una Task Force (grup de treball) per millorar l’accés a internet a Cuba. Des de l’illa es considera que el que realment pretenen els EUA amb aquesta iniciativa és difondre notícies falses que posin en risc l’estabilitat del govern cubà. En canvi, fonts d’aquest grup de treball asseguren que volen fer arribar aquesta nova tecnologia a l’illa com una eina d’emancipació econòmica.

Molts cubans desitgen tenir internet per a aspectes laborals. Tot i el pobre accés que hi ha en l’actualitat, la gent és capaç de treure un gran profit de la xarxa. Per exemple, els negocis privats saben que els turistes es basen en pàgines com Tripadvisor per triar un restaurant per sopar quan són a l’estranger. I els restauradors cubans també volen ser presents en aquesta pàgina.

Alguns joves cubans volen ser youtubers o instagramers. El Rubén és un raper cubà de 16 anys que pretén guanyar-se la vida cantant. Ara té alguns ingressos fent concerts, però opina que la falta d’internet limita la seva projecció. “Han vingut a escoltar-me estrangers del món de la música i el primer que pregunten és quants seguidors tinc a Instagram”, es queixa.

Amb tot, encara hi ha alguns que no volen que internet arribi a Cuba, malgrat que són una minoria. Per exemple, estrangers residents al país o cubans d’una certa edat que han tingut oportunitat de viatjar a altres països. Opinen que la raó per la qual Cuba és un lloc únic és perquè continua sense tenir internet.