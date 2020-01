Els advocats de Trump argumenten que fer xantatge a Ucraïna per ser reelegit és "interés nacional"

Amb el que en altres temps s'hauria destituït un president o, si més no, el seu partit hauria trencat files, no n'hi ha prou en l'era de Donald Trump. El president està facultat per fer el que vulgui. Això és almenys el que es pot concloure dels arguments de la defensa. El seu advocat estrella, Alan Dershowitz, ho va exposar amb claredat en la primera de les dues jornades de preguntes dels senadors.

"Si el president fa una cosa que considera que l'ajudarà a ser elegit pel bé públic, no pot ser el tipus de quid pro quo que resulti en un impeachment". És a dir, si Donald Trump va retenir ajuda militar a Ucraïna, aprovada pel Congrés, per forçar que Kíev anunciés una investigació contra Joe Biden, un rival polític, va fer ben fet. Dershowitz va rematar que si ell mateix es considera "el millor president que ha existit", Trump pot considerar que "l'interès nacional patirà enormement" si no és reelegit. Un xantatge per obtenir un possible avantatge electoral es converteix d'aquesta manera, per obra i gràcia de l'advocat de Trump, en un assumpte d'interès públic que l'immunitza davant de l' impeachment.

"És sorprenent que algú esgrimeixi [al Senat] aquest argument", replicava dijous Adam Schiff, líder de l'acusació demòcrata. "El que estem veient en els últims dies és un descens cap a la bogeria constitucional". Unes hores abans, Trump no s'estava de qualificar el mateix Schiff de "pertorbat mental".

Si no hi ha una petita rebel·lió al Partit Republicà, el judici polític a Donald Trump s'encamina cap a la seva immediata resolució. De fet, es pot acabar avui mateix, dia clau en què es votarà la possibilitat de citar testimonis i sol·licitar documents bloquejats per la Casa Blanca durant la fase d'investigació. Serà l'ocasió de comprovar si el testimoni de John Bolton ha alarmat algun senador republicà. Segons va avançar diumenge The New York Times, l'exassessor de Seguretat Nacional afirma en un llibre que es publicarà aviat que Trump li va reconèixer que el lliurament de l'ajuda militar a Ucraïna estava vinculada a l'anunci de Kíev d'una investigació contra Joe Biden. Trump, furiós, s'ha burlat de les capacitats d'un home a qui ell va situar en un dels càrrecs més importants dins de la Casa Blanca.

El que s'ha viscut aquesta setmana a Washington recorda el que va passar l'octubre del 2018, quan el Senat va confirmar Brett Kavanaugh com a jutge del Tribunal Suprem després d'escoltar el testimoni d'una de les dones que el va acusar d'haver abusat sexualment d'ella anys enrere. Gairebé els mateixos càlculs sobre el nombre de senadors republicans que haurien sigut necessaris per tombar el candidat de Donald Trump són els que s'han fet durant aquests dies per aconseguir citar testimonis a la cambra alta.

Els demòcrates necessiten sumar als seus vots els de quatre republicans. A principis de setmana semblava possible, però les pressions de la Casa Blanca semblen efectives. Amb el 75% de la població favorable a cridar testimonis, inclosa una majoria de votants republicans, els senadors sospesen les conseqüències: un tuit de Trump pot acabar amb les aspiracions de renovar seient al Senat. De fet, un dels republicans més moderats, Lamar Alexander, que dies enrere semblava obert a votar amb els demòcrates, aquest mateix dijous ja va rectificar i va dir que no hi havia necessitat de cridar més testimonis.