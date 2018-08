Els grups i els delictes d’odi creixen en l’Amèrica de Donald Trump

Els grups i els delictes d’odi han crescut als Estats Units des de la irrupció de Donald Trump a la política del país el juny del 2015 -moment en què va anunciar la seva candidatura presidencial-. Diversos estudis i els informes anuals de l’FBI revelen un augment d’un 12% d’aquests delictes només en l’últim any.

Alguns experts i organitzacions de drets humans atribueixen l’increment a un “efecte Trump”. “El president Trump ha vigoritzat l’extrema dreta amb la seva retòrica xenòfoba i ha encoratjat els fanàtics”, denuncia Richard Cohen, president del Centre de Dret de la Pobresa del Sud. Segons un informe de la seva organització, el nombre de grups d’odi que hi ha al país ha passat de 784 del 2014 a 954 el 2017. I, entre aquestes dades, destaca sobretot el creixement de grups antimusulmans (de 34 el 2015 a 101 el 2016).

Entre el 2016 i el 2017 set de les deu ciutats nord-americanes més grans van registrar increments d’entre un 8% i un 200% dels delictes d’odi per raça, religió, gènere, orientació sexual o origen nacional o ètnic, segons un estudi de la Universitat de Califòrnia de San Bernardino. Els investigadors subratllen un augment, sobretot, dels atacs contra la comunitat LGBT i els immigrants llatins i musulmans. Brian Levin, coautor de l’informe, atribueix aquesta situació a un increment de la “incivilitat” en la política nacional i cita polítiques com vet migratori a immigrants de països musulmans aprovat per Trump al començament de la seva presidència.

Levin i els altres autors de l’estudi recomanen que es millorin les dades sobre delictes d’odi. L’FBI comptabilitza entre 5.500 i 6.000 delictes d’aquest tipus a l’any. Però l’oficina d’estadístiques del departament de Justícia eleva la xifra a prop de 250.000.

El Consell de Relacions Islàmiques ha denunciat un increment dels atacs contra musulmans de gairebé un 600% -cosa que els situa prop dels nivells que hi havia després de l’11-S-. I organitzacions jueves també han vist un auge d’actes antisemites.

Tuits que alimenten l’odi

En un altre estudi publicat a la revista Scientific American dos investigadors de la Universitat Warwick van trobar una correlació entre els missatges sobre l’islam de Trump a Twitter i els crims d’odi contra musulmans.