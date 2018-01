La policia denuncia una líder de la xenòfaba Alternativa per Alemanya per islamofòbia

La Policia de Colònia ha presentat una demanda contra la vicepresidenta de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD), Beatrix von Storch, per un tuit islamòfob, que va provocar, a més, el bloqueig temporal del compte de la política en aquesta xarxa social.

En el seu missatge, von Storch va criticar que les forces de seguretat coloneses haguessin penjat per Cap d'Any un missatge en àrab i es referia als seus destinataris com "hordes d'homes musulmans disposats a violència en grup". El tuit policial estava escrit també en anglès i francès en què es desitjava una "pacífica i respectuosa" entrada al 2018 com a part de l'estratègia de prevenció disposades per les autoritats d'aquesta ciutat després dels abusos sexuals massius registrats dos anys enrere, comesos en part per immigrants i refugiats.

In Gruppen vergewaltigende Männerhorden sind keine Barbaren. Vor allem nicht, wenn es Muslime sind. Ich finde es toll, wenn sie sich bei uns wohl fühlen und Spaß haben. So? 🙄 #NetzDG #Meinungsfreiheit 🤐 — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) 1 de gener de 2018

"Què està passant a casa nostra? Per què tuiteja una pàgina oficial de la policia en àrab? Creuen vostès que van a aconseguir moderar a aquests bàrbares hordes de musulmans disposats a la violència en grup?", va respondre Von Storch a missatge policial. Des de la xarxa social es va bloquejar el compte de la diputada del Bundestag (Parlament federal) per Berlín per considerar que vulnerava les lleis de protecció contra els missatges d'incitació a l'odi.