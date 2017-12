Almenys tres morts en descarrilar un tren en un pont i caure sobre una autopista a Seattle

Almenys tres persones han mort als Estats Units en el descarrilament d'un tren quan passava per un pont. Dos vagons han caigut del pont i s'han estavellat contra l'autopista que passa per sota de les vies. Un total de 77 persones van ser ateses per hospitals propers.

L'accident ha tingut lloc cap a les 7.30 del matí, hora de l'oest dels Estats Units, en un tren que feia el trajecte entre Seattle, a l'estat de Washington, i Portland, al d'Oregon, a la costa oest dels EUA.

Un portaveu de l'oficina del xèrif, Ed Troyer, ha assegurat que hi havia "múltiples" víctimes mortals, però no n'ha especificat el nombre, informa Reuters. Segons el portaveu, totes elles eren passatgers del tren i cap dels conductors o viatgers de l'autopista -la Interestatal 5- ha mort, tot i que alguns sí que han resultat ferits, ja que el tren ha xocat contra diversos vehicles.

Altres passatgers del tren han hagut de trencar els vidres del vagó a cops de peu per poder-ne sortir, perquè les portes d'emergència no funcionaven després del descarrilament, segons ha explicat un dels passatgers supervivents, Chris Karnes, a la televisió local KIRO 7.

"Acabàvem de passar la ciutat de DuPont i semblava que estàvem agafant una corba. De sobte, vam sentir grinyolar i espetegar i vam sentir com si ens precipitéssim per una muntanya avall", va relatar. "El següent que recordo és xocar contra el seient del davant, les finestres trencant-se, el tren que para, i aigua que en sortia. La gent cridava", ha afegit.

La companyia ferroviària Amtrak, que opera el tren accidentat, explicava a Twitter que hi havia 78 passatgers a bord i cinc membres de la tripulació.

El tren descarrilat era el primer que prenia una nova ruta posada en marxa just aquest dilluns per Amtrak per als trajectes entre Tacoma i Olympia amb l'objectiu de reduir el temps de viatge, segons Reuters. La nova ruta porta els trens al llarg de la Interestatal 5; així, elimina un coll d'ampolla a Tacoma i permet que els combois arribin a velocitats de fins a 127 quilòmetres per hora.

El ferrocarril accidentat havia sortit de Seattle a les 6 del matí de camí cap a Portland, Oregon. El descarrilament ha tingut lloc a Dupont cap a les 7.30 hores.

Testimonis entrevistats per la CNN explicaven que el tren circulava a molta velocitat durant tot el trajecte i que ha agafat diverses corbes sense que hi hagués cap problema, fins que ha agafat la del pont sense reduir la velocitat.

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha reaccionat a l'accident a Twitter. La primera piulada que ha fet ha sigut per afirmar que l'incident prova la necessitat del seu pla d'infraestructures: "Set bilions gastats al Pròxim Orient i les nostres carreteres, ponts, túnels i vies s'enfonsen. No per gaire temps!".

The train accident that just occurred in DuPont, WA shows more than ever why our soon to be submitted infrastructure plan must be approved quickly. Seven trillion dollars spent in the Middle East while our roads, bridges, tunnels, railways (and more) crumble! Not for long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de desembre de 2017

En l'inici del seu discurs per presentar la seva estratègia de política exterior, a les vuit del vespre hora catalana, Trump també ha tingut paraules per a les víctimes de l'accident i la necessitat de millorar les infraestructures del país.

En les primeres informacions sobre l'incident, els experts consultats pels mitjans nord-americans han apuntat a l'alta velocitat com a causa més probable del descarrilament, i també han destacat que la xarxa ferroviària nord-americana està encara per darrere de la de molts altres països europeus i fins i tot asiàtics, com el Japó.