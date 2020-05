El desconfinament a Alemanya varia a cada regió federal

L’última reunió entre Angela Merkel i els presidents de les regions federals dijous va ser més crispada que les anteriors. Ja a mitjans d’abril es percebia tensió entre la cancellera i els 16 representants dels lands, perquè no sempre és fàcil buscar una posició comuna en la gestió de la pitjor crisi que ha viscut Alemanya des de la Segona Guerra Mundial en el marc d’un estat federal amb les competències descentralitzades. El coronavirus no ha fet que se centralitzi la gestió, sinó que s’ha mantingut descentralitzada però amb la cancellera com a figura que transmet calma i responsabilitat a l’opinió pública i que convenç pel seu aplom i bagatge científic com a física.

Fa uns dies es va filtrar una frase atribuïda a Merkel que ha portat cua: en una reunió interna del seu partit, els conservadors del CDU, hauria alertat del perill de les “orgies de discussions en públic”. Merkel es referia en part a la falta d’unitat en la gestió de la crisi del coronavirus per la condició d’estat federal que té Alemanya, cosa que pot portar a desorientar la població i fer que la pandèmia es descontroli.

Les dues regions federals més riques (segons el seu PIB), més poblades i amb més casos de covid-19 destaquen o bé per dur a terme un confinament radical o bé per voler accelerar el desconfinament, avançant-se a la resta del país. Es tracta de la regió de Baviera i la del Rin del Nord - Westfàlia. En totes dues, els seus presidents estan aprofitant la crisi per treure’n rèdit electoral.

Baviera, al sud-oest, va establir un confinament més dur que a la resta del país. El seu dirigent, Markus Söder (CSU), porta la bandera anti confinament accelerat: ha allargat la prohibició de sortir al carrer, ha establert multes per a qui ho incompleixi i defensa un retorn progressiu i esglaonat a les escoles a partir de l’11 de maig, a diferència de la resta del país, on es començarà a demà. Excepte casos puntuals com el de Baviera, en el conjunt d’Alemanya no hi ha hagut un confinament total: s’ha permès sempre sortir de dos en dos o amb el nucli familiar i fer esport individual sense restriccions horàries.

Retorn a la normalitat

Per la seva banda, el Rin del Nord - Westfàlia, a l’oest, vol que es retorni a la normalitat a un ritme més ràpid que a la resta d’Alemanya i pressiona perquè es reobrin escoles, llars d’infants i comerços. Des del 20 d’abril ja hi poden obrir comerços de fins a 800 m 2 i també, independentment de la seva superfície, concessionaris automobilístics, botigues de bicicletes i llibreries. El president d’aquest land, Armin Laschet (CDU), que vol optar a dirigir el partit de Merkel i potser prendre-li el relleu a la cancelleria, destaca que, a diferència de Baviera, a la seva regió predominen les famílies que viuen de lloguer i en pisos sense jardí, factors que -segons afirma- creen tensions i fa necessari que es recuperi la rutina escolar i que la gent torni a tenir uns ingressos regulars.

La regió federal menys rica (segons el PIB) i alhora una de les que registra menys casos de coronavirus, Saxònia-Anhalt, a l’est, també vol anar per lliure en el disseny del pla progressiu de retorn a l’escola. Argumenta que el coronavirus ha tingut poc impacte a la regió. Algunes regions que són destinació turística, com Mecklenburg-Pomerània, a la costa bàltica, mantenen la prohibició de viatjar-hi si no s’hi està empadronat. Per la seva banda, la regió de Saxònia, a l’est, va ser la primera a tornar a permetre les misses i a introduir l’obligatorietat de la mascareta a l’àmbit públic. L’ús obligatori d’aquesta protecció també varia en funció de la regió federal.

A la reunió d’aquesta setmana es van ajornar decisions en alguns dels aspectes del desconfinament que més pols aixequen entre les regions, com ara un pla concret i unitari per al retorn progressiu a l’escola, la reobertura d’hotels i establiments gastronòmics (alguns dels quals ara només ofereixen menjar per emportar-se) i les ofertes d’oci i esportives d’associacions i clubs. Merkel i els presidents regionals es tornaran a reunir per videoconferència dimecres que ve.

Malgrat que no tot són flors i violes en la gestió política del coronavirus, Merkel i la seva coalició de partits conservadors (CDU/CSU) segueixen escalant a les enquestes d’intenció de vot i ja sumen un 40% de suport, més del que van obtenir a les eleccions parlamentàries del 2017. El partit ultradretà Alternativa per a Alemanya segueix en davallada, amb un 9%. També toca fons l’economia alemanya: “La crisi més greu” en la història de la República Federal d’Alemanya, va dir el ministre d’Economia aquesta setmana. Es preveu que el PIB alemany baixi 6,3 punts. Les pròximes eleccions federals seran a la tardor de l’any que ve, però sense Merkel com a candidata conservadora.