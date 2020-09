Detenen Joshua Wong, cara visible del moviment prodemocràtic a Hong Kong

La policia de Hong Kong ha detingut Joshua Wong, l'ànima del moviment pro democràcia contra la Xina. L'acusen d'haver participat en una protesta el 2019 i d'haver violat la llei que prohibeix tapar-se la cara al carrer, una norma que els tribunals hongkonguesos han considerat contrària a la Constitució. El veterà activista Koo Sze-yiu, de 74 anys, també va ser arrestat quan anava al metge que el tracta del càncer que pateix, segons van denunciar els seus companys a les xarxes socials. El jove ha estat posat en llibertat sota fiança unes hores més tard i ha demanat als periodistes que no centrin l'atenció en activistes reconeguts com ell sinó en les els 12 hongkonguesos que continuen detinguts a la Xina després d'haver intentat fugir a Taiwan en una barcassa. L'activista serà jutjat dilluns.

Wong, de 23 anys, és una de les figures opositores més conegudes del moviment que va sacsejar l'excolònia britànica l'any passat, abans que la pandèmia i la imposició de lleis draconianes seguint el dictat de la Xina imposessin una aturada de les mobilitzacions. Segons explica a les xarxes socials del mateix activista, va ser detingut dimarts a la nit per haver participat en una concentració no autoritzada el 5 d'octubre de l'any passat i per haver violat la llei que prohibeix als manifestants tapar-se la cara per esquivar la repressió, en virtut de lleis de l'era colonial. L'alt tribunal de Hong Kong va dictaminar l'abril passat que la llei és parcialment anticonstitucional i que el govern no pot prohibir als manifestants que es tapin la cara en manifestacions autoritzades. La llei va ser parcialment esmenada i continua en vigor, tot i que les mesures antipandèmia ha fet obligatori l'ús de mascareta a l'espai públic.

A l'agost l'activista va ser un dels 24 detinguts en una vetlla amb espelmes per commemorar l'aniversari de la massacre de Tiananmen del 1989, un acte que havia estat prohibit i que la policia va dissoldre amb gasos lacrimògens. Wong és fundador del partit Demosisto, que també ha estat prohibit pels tribunals.