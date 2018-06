Unes 600 detingudes en una protesta al Senat contra la separació de nens immigrants dels seus pares

Unes 600 persones, la immensa majoria dones, han sigut detingudes aquesta matinada, hora catalana, per participar en una protesta dins de la seu del Senat dels Estats Units contra la política de l'administració de Donald Trump de separar els nens dels seus pares a la frontera sud dels Estats Units.

Centenars de dones van ocupar el vestíbul del Senat nord-americà, on van seure amb samarretes blanques i algunes mantes tèrmiques –com les que es distribueixen entre els nens immigrants separats dels seus pares als centres de detenció de la frontera– i van entonar cançons i lemes contra la criminalització dels immigrants.

"A nosaltres sí que ens importa" era un dels lemes corejats, en al·lusió a la jaqueta que portava la primera dama, Melania Trump, el dia que va visitar un alberg per a nens immigrants a Texas, que a l'esquena lluïa la frase "En realitat no m'importa, a tu sí?" Potser en un intent de reparar aquesta polèmica, Melania visitava ahir dijous també un altre alberg per a nens migrants a Arizona.

540x306 La primera dama, Melania Trump, amb una jaqueta amb la frase "En realitat no m'importa, a tu sí?" després de visitar un centre per a nens immigrants separats a la frontera dels EUA / Kevin Lamarque / Reuters La primera dama, Melania Trump, amb una jaqueta amb la frase "En realitat no m'importa, a tu sí?" després de visitar un centre per a nens immigrants separats a la frontera dels EUA / Kevin Lamarque / Reuters

La visita coincidia, però, amb una onada de protestes a diversos punts dels Estats Units, entre elles la del Senat, convocades pel moviment "Les famílies han d'estar juntes" (#Familiesbelongtogether), sorgit arran de la polèmica política de "tolerància zero" contra els immigrants impulsada per Trump al mes de maig, que ha comportat la separació de més de 2.300 nens immigrants dels seus pares després de creuar irregularment la frontera dels EUA només entre el 5 de maig i el 9 de juny.

El moviment també ha convocat una altra onada de protestes massives a tots els estats dels Estats Units i també arreu del món per demà dissabte. A Barcelona, Madrid i València està previst que també hi hagi concentracions de rebuig a la política migratòria de Donald Trump.

A la protesta d'ahir dijous del Senat s'hi va unir una senadora demòcrata, Tammy Duckworth, que anava en cadira de rodes i portava la seva filla, encara un nadó. Una altra congressista demòcrata, Pramila Jayapal, també es va unir a la manifestació i va ser detinguda per la policia.

540x306 La senadora demòcrata Tammy Duckworth, amb la seva filla petita, participant en la protesta contra la política migratòria de Trump al Senat / reuters La senadora demòcrata Tammy Duckworth, amb la seva filla petita, participant en la protesta contra la política migratòria de Trump al Senat / reuters

Els agents van advertir les manifestants que si no marxaven serien detingudes i van començar el procés, posant les dones en fileres contra la paret per grups per procedir a la detenció. Els organitzadors diuen que es van detenir 630 persones. La policia del Capitoli va informar que 575 persones havien sigut imputades amb càrrecs de manifestació il·legal i van ser processades allà mateix. A la majoria se'ls va imposar multes que podien pagar en 24 hores.

Entre les manifestants a l'edifici Hart del Senat hi havia l'actriu Susan Sarandon, coneguda pel seu activisme d'esquerres i pels drets civils, cosa que la va portar a donar suport a la campanya del demòcrata Bernie Sanders contra Hillary Clinton en les primàries del partit del 2016. Sarandon també va ser detinguda per la policia durant la protesta.