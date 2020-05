Boda clandestina en temps de pandèmia

No és una pandèmia el millor moment per casar-se com si a l'exterior el coronavirus no estigués corrent lliurement. Però almenys tres parelles de la comunitat jueva ortodoxa de Buenos Aires no van tenir cap mirament de continuar amb els plans previstos abans de l'esclat del brot que a l'Argentina s'ha cobrat la vida de 467 persones i n'afecta més de 12.600, segons el balanç oficial.

La policia ha detingut una de les parelles, els pares i el rabí que va oficiar dilluns la celebració a l'interior d'un espai que va aplegar més d'un centenar de convidats, que van incomplir totes les normes de seguretat preceptives contra el covid-19. Al vídeo que s'ha publicat a les xarxes de la celebració no hi ha res que faci pensar en l'epidèmia. Familiars, amics i nuvis van sense mascareta –amb alguna comptada excepció– i s'abracen i ballen sense patir per les distàncies de seguretat.

L'alerta la van donar els veïns del local on es va celebrar l'enllaç, alertats pel soroll i per l'arribada de tanta gent que trencaven la quarantena imposada des de finals de març i que el govern d'Alberto Fernández ha allargat fins al 7 de juny a causa, precisament, de rebrots a l'àrea metropolitana de Buenos Aires.

Dels altres dos nuvis n'està recopilant la informació i tractant d'identificar-los a través de les imatges publicades a les xares. Els líders de la comunitat jueva de la capital argentina ja s'han desmarcat i han mostrat a Twitter el seu "rebuig" frontal a qualsevol celebració que concentri multituds alhora que recorden que s'han de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries.

En virtud de los hechos de público conocimiento, les informo que la comunidad judía ortodoxa en Argentina repudia esta acción llevada a cabo por particulares en lugares privados que no han cumplido con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. — Eliahu Hamra אליהו המרה (@EliahuHamra) May 25, 2020

Alejandro Broitman, l'advocat que defensa la parella detinguda, ha justificat la decisió de no suspendre el casament, malgrat la prohibició d'actes multitudinaris, perquè són joves que no es regeixen per les lleis polítiques terrenals sinó per la llei de Déu, segons recull el diari La Nación. La llei del coronavirus, però, no entén d'espiritualitats.