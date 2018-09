Uns 300 detinguts en la protesta contra la reforma de pensions de Putin

Milers de persones han sortit aquest diumenge als carrers de Rússia per protestar contra la controvertida reforma de les pensions que planteja el govern i desafiant així la prohibició a manifestar-se per coincidir amb eleccions regionals i locals, entre elles a l'alcaldia de Moscou. La policia ha carregat amb força a la capital russa i en tot el país ha detingut 291 persones, segons activistes del grup OVD-Info.

Alexei Navalni havia fet la convocatòria aprofitant el moment més baix de popularitat de Vladímir Putin, tocat per l'augment de l'edat de jubilació, però no comptava amb l'efecte de la recent aparició del president rus en horari de màxima audiència per anunciar que suavitzava les mesures previstes per a les dones. La justificació que la reforma és un mal necessari per garantir el sistema i el fet que Navalni no hagi pogut assistir a les marxes perquè compleix una condemna de 30 dies de presó per organitzar una manifestació han dissuadit molta gent que s'ha quedat a casa i només els fidels al líder dissident han secundat la crida de mobilitzar-se, segons els analistes.

540x306 Dos joves protestant a dalt dels fanals, en un carrer de Moscou / SERGEI KARPUKHIN / REUTERS Dos joves protestant a dalt dels fanals, en un carrer de Moscou / SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

Més de 63 milions de russos estaven cridats a escollir 22 governadors, diputats als òrgans legislatius de 16 regions i diversos alcaldes després d'una campanya electoral que ha passat desapercebuda, ja que la població dona per descomptat el triomf dels candidats oficialistes. Tradicionalment en aquests comicis hi ha una baixa participació i avui només havien votat el 17% a meitat de jornada. Dels 22 comicis a governador d'aquest any, només set han esgotat mandat, mentre que la resta han dimitit dels seus càrrecs en l'últim any gairebé sempre per "recomanació" del Kremlin.

Aliè a les protestes, Vladímir Putin ha anat a votar confiat que el seu candidat, Serguei Sobianin, té garantida la reelecció fins al punt que no li ha calgut empaperar els carrers de la ciutat amb propaganda perquè els seus quatre rivals no suposen cap competència seriosa perquè són gairebé desconeguts per a la majoria de la població.

Putin també està d'enhorabona perquè la companyia Google ha esborrat del servei de YouTube els vídeos que Navalni va penjar sobre les eleccions després de rebre una petició del Kremlin que va al·legar la interferència en els comicis, segons van denunciar els simpatitzants del dissident.