Un diputat australià demana matrimoni al seu nòvio

Els membres de la Cambra de Representants d'Austràlia estaven preparats aquest dilluns per a un debat final sobre el projecte de llei per legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe al país. Però un dels diputats tenia una pregunta especialment important a fer: una proposta de matrimoni per al seu company de fa molts anys. En la seva sorprenent intervenció, Tim Wilson, de 37 anys, del partit liberal de centredreta, s'ha emocionat en parlar de la lluita del col·lectiu gai personificant la batalla en els problemes que ha hagut de patir amb la seva parella, Ryan Bolger. "Aquest debat ha estat la banda sonora de la nostra relació", ha afirmat.

Wilson ha dit que com ja es consideraven compromesos, els anells que portaven han estat les seves respostes a una pregunta que no podien fer-se legalment perquè Austràlia no reconeix els matrimonis del mateix sexe. "Així que només em queda una cosa", ha afirmat Wilson, gairebé sense poder parlar. Adreçant-se a la galeria de convidats, on Bolger estava assegut, el diputat ha preguntat. "Ryan Patrick Bolger, et vols casar amb mi?".

Liberal MP @timwilsoncomau proposed to his partner Ryan during his same-sex marriage speech to the House of Reps. He said YES! 👬💍🌈 pic.twitter.com/of9N21WYMh — Alice Workman (@workmanalice) 4 de desembre de 2017

Bolger ha respost amb un somriure, mentre tot el ple ha començat a aplaudir. El sotspresident de la cambra, Rob Mitchell, ha assegurat que la sessió passarà a la història. "Espero que Hansard tingui en compte que això era un 'sí', un rotund sí", ha afirmat el diputat Mitchell, referint-se al funcionari del registre oficial encarregat de les transcripcions de les sessions. "Felicitats".

El pas complet del projecte de llei sobre el matrimoni entre persones del mateix sexe, que ha extret un suport generalitzat, ha fet història a Austràlia. El Senat va aprovar dimecres passat el projecte de llei sense cap esmena ni modificació després d'un debat sobre si hi havia suficients disposicions sobre llibertat religiosa. El projecte de llei va guanyar impuls a principis d'aquest mes després que els australians votessin de manera decisiva en un referèndum no vinculant a favor de fer legal del matrimoni entre persones del mateix sexe.

S'espera que la mesura passi la seva última prova en una votació a la Cambra de Representants abans de final de setmana.

La proposta del Sr. Wilson també va fer història d'una altra manera. Funcionaris de la Cambra de Representants van assenyalar a Twitter que també era el primer membre del Parlament a proposar a la cambra.