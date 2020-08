Primer vol directe entre Israel i els Emirats Àrabs Units després de l'anunci de l'acord de pau

El primer vol comercial entre Israel i els Emirats Àrabs Units ha sortit aquest dilluns de Tel Aviv en direcció a Abu Dhabi en el que és una fita històrica per a la normalització de les relacions entre els dos països després que el 13 d’agost anunciessin la firma d’un acord de pau. El vol, un Boeing 737 de la companyia israeliana El Al, portava escrita la paraula pau en hebreu, àrab i anglès sobre una de les finestres de la cabina, i ha sobrevolat l’espai aeri de l’Aràbia Saudita, fins ara vetat per als avions israelians.

En el vol hi ha viatjat una delegació formada per assessors del president nord-americà i del primer ministre israelià, que tenen com a objectiu ultimar l'acord de normalització de relacions entre Israel i els Emirats Units, que se signarà a Washington en les pròximes setmanes. Per exemple, definiran l'obertura d'ambaixades, i la cooperació en temes com turisme, cultura, ciència i inversió.

Entre els integrants de la delegació hi ha l'assessor de Seguretat Nacional nord-americà, Robert O'Brien, i el seu homòleg israelià, Meir Ben Shabat, i l'assessor i gendre de Donald Trump, Jared Kushner, que abans d'embarcar ha suggerit que altres països àrabs seguiran els passos dels Emirats Àrabs Units i iniciaran relacions amb Israel. "Això és un vol històric. Esperem que suposi l’inici d’un viatge encara més històric per al Pròxim Orient", han estat les seves paraules exactes.

Per la seva banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha escrit a Twitter: "Estic emocionat de parlar per telèfon amb la delegació israeliana a Abu Dhabi sobre el camí a una pau històrica. Després dels grans esforços que he liderat durant anys, finalment portem pau per prosperitat". El primer ministre israelià ha acompanyat el missatge amb un petit vídeo on se'l veu a ell mateix parlant per telèfon i mostrant sobre un mapa el trajecte fet pel vol entre Tel Aviv i Abu Dhabi.

El vol s'ha batejat amb el nom LY971, ja que 971 és el prefix telefònic dels Emirats Àrabs Units, i a la pista de l'aeroport de Ben Gurion, que és d'on s'ha enlairat, s'han col·locat una filera de banderes dels Estats Units i d'Israel i una catifa vermella que conduïa fins a l'escala de l'avió.

Per restablir relacions diplomàtiques amb els Emirats Àrabs Units, Israel s’ha compromès a aturar, almenys temporalment, l'annexió dels territoris palestins de Cisjordània detallats en l 'anomenat "acord del segle", presentat al gener per Trump i desenvolupat per Kushner. Anunciat sense cap tipus de negociació amb els palestins, els Estats Units van concedir la sobirania de la vall del Jordà a Israel, així com altres parts importants de Cisjordània.

Condemna de Palestina

Malgrat aquest compromís, Palestina ha condemnat l'acord perquè trenca el consens àrab de no establir relacions amb Tel Aviv si abans no pacta una pau amb Palestina. A més, el compromís d’Israel no esmenta els assentaments jueus als territoris ocupats i, per tant, a efectes pràctics no imposa traves perquè Tel Aviv continuï amb la colonització de terres palestines i amb el control de la seva població. Així mateix, Netanyahu ja ha aclarit que la paralització de l’annexió dels territoris palestins de Cisjordània és només temporal.

Amb l’acord entre Tel Aviv i Abu Dhabi, que es firmarà a finals de setembre o a l’octubre a la Casa Blanca, els Emirats Àrabs Units són el tercer país àrab a establir relacions diplomàtiques amb Israel, després d’Egipte (1979) i Jordània (1994).