Trump insisteix en defensar el seu mur en el segon discurs de l'estat de la Unió

Donald Trump ha ofert aquest dimecres a la matinada el seu segon discurs de l’estat de la Unió. Pretenia ser conciliador i bipartidista, però, com si d’un entrepà es tractés, les bones paraules només van ser el pa que envoltava un mos de temes més que reescalfats del menú tradicional de Donald Trump. I és que, lluny de la concòrdia, el president dels Estats Units ha assegurat en el seu discurs sobre l’estat de la Unió davant el Congrés nord-americà que l’únic que pot aturar “el miracle econòmic” que viuen els Estats Units són les “ridícules investigacions partidistes”, en referència a la investigació del Rusiagate i a altres investigacions contra ell promeses pels demòcrates a la Cambra de Representants.

El mur, Corea del Nord i Guaidó

Amb 1 hora i 22 minuts de discurs, Trump va superar en dos minuts la durada del seu primer discurs sobre l’estat de la Unió, l’any passat. La construcció del polèmic mur a la frontera dels EUA amb Mèxic va tornar a centrar part del parlament del mandatari nord-americà. Trump va repetir els arguments coneguts sobre allò que ell anomena “una crisi nacional urgent”, una situació “molt perillosa”.

En aquesta ocasió, va apuntar que, sigui com sigui, construirà la tanca. “Ho faré jo”, va arribar a dir. A més, va tornar a fer gala de la seva retòrica alarmista i, sovint, falsa: “Acabem de saber que Mèxic està portant els immigrants irregulars en camions i autobusos a zones de la frontera on hi ha poca protecció”. I és que els immigrants, segons Trump, són els responsables que no hi hagi feina, que els salaris baixin, que se saturin els hospitals i les escoles, i que s'incrementin els delictes. Una mostra més de com criminalitzar l’immigrant.

La novetat més rellevant de la nit, però, va ser l'anunci de la segona trobada que mantindrà amb el dictador nord-coreà Kim Jong-un i que els reunirà al Vietnam els dies 27 i 28 de febrer. "Si no hagués estat elegit president dels Estats Units, estaríem ara, al meu entendre, en una enorme guerra amb Corea del Nord amb potencialment milions de persones mortes", va assegurar davant la incredulitat de molts dels presents.

651x366 Congressistes demòcrates, vestides amb el color blanc de les sufragistes, rient durant el discurs de Donald Trump / JONATHAN ERNST / REUTERS Congressistes demòcrates, vestides amb el color blanc de les sufragistes, rient durant el discurs de Donald Trump / JONATHAN ERNST / REUTERS

També en clau internacional, va subratllar el suport del seu país a Juan Guaidó, "el nou president interí de Veneçuela". Després de denunciar "la brutalitat del règim de Maduro" i donar suport a "la noble recerca de la llibertat" del poble veneçolà, Donald Trump va aprofitar per atiar l'ala més a l'esquerra del Partit Demòcrata a l'assegurar que està "alarmat per les noves trucades a adoptar el socialisme al nostre país". Cap esment a un possible desplegament de tropes sobre el terreny. Va insistir, de fet, a fer tornar els soldats dels EUA de Síria i l'Afganistan, on el president va reconèixer que s'estan mantenint converses amb els talibans.

La Xina, l'Iran i l'Obamacare

En un discurs assaonat amb les habituals imprecisions i dades falses, Donald Trump va destacar les negociacions d'un acord comercial amb la Xina; es va vanagloriar d'haver acabat amb el NAFTA (tractat comercial amb Mèxic i el Canadà), també amb l'acord nuclear amb l'Iran, i va sol·licitar el suport dels dos partits per reconstruir les infraestructures del país "que s'estan enfonsant".

Després de presumir d'haver mutilat l'Obamacare, el programa de salut de Barack Obama, va assenyalar que la seva pròxima gran prioritat serà reduir el cost de l'atenció sanitària i el cost dels medicaments. A més, va dedicar uns minuts a un dels temes estrella per a una part essencial de la seva base electoral, l'avortament, i va sol·licitar que el Congrés aprovi una legislació que ho prohibeixi durant l'últim trimestre d'embaràs.

Fora de l'agenda del president hi queden assumptes com un control més gran de l'accés a les armes (avui dimecres la Cambra de Representants celebrarà la seva primera sessió sobre el tema en vuit anys), el canvi climàtic (del qual Trump és un negacionista recalcitrant) o del pla per a Israel i Palestina que lidera el seu gendre i assessor Jared Kushner.

L'opinió demòcrata sobre el que s'ha escoltat al Capitoli de Washington la va oferir des d'Atlanta Stacey Abrams, la primera dona afroamericana en oferir la resposta oficial al discurs presidencial. Abrams, que va perdre al novembre la carrera per ser governadora de Geòrgia però que treu el cap com un dels grans valors de futur del partit, va defensar que "Amèrica es va fer més forta per la presència d'immigrants, no de murs", i va apuntar un problema que ella va patir durant la seva campanya a governadora: les polítiques de supressió del vot que afecten especialment la comunitat afroamericana i que són, en la seva opinió, "amenaces a la democràcia".



En onze minuts de rèplica televisada, Abrams va subratllar també la necessitat de l'atenció sanitària per a tothom, un dels probables tema estrella de la campanya presidencial demòcrata del 2020.

Importància dels gestos

El seu discurs ha arribat una setmana més tard del previst, després que la presidenta de la Cambra de Representants, la demòcrata Nancy Pelosi, retirés la seva invitació a Trump enmig del que va ser el tancament parcial de l’administració més llarg de la història. De fet, el president s’enfrontava a una audiència molt menys afí que la de l’any passat, amb la majoria demòcrata en una de les dues cambres. La popular Alexandria Ocasio-Cortez va ser una de les congressistes que va anunciar que vestiria de blanc, el color del moviment sufragista.

Les paraules del president importen, però també els gestos i els convidats. Entre els de Trump hi havia el Joshua, un nen d’onze anys que va denunciar haver patit assetjament al col·legi per compartir cognom amb el president. També té onze anys la Yakelin García, una nena guatemalenca separada de la seva mare quan va entrar als Estats Units per la frontera amb Mèxic, a conseqüència de la política de separació familiar de l’administració Trump, que va afectar milers de nens i de la qual el president es va veure obligat a fer marxa enrere. García, de la mà del senador demòcrata Jeff Merkley, era només una dels centenars de convidats a assistir al discurs, i la seva presència va molt més enllà de la cortesia. Són en si mateixos un missatge. El del republicà Marco Rubio era molt clar: Carlos Vecchio, designat ambaixador veneçolà als Estats Units per Juan Guaidó.

Si l’obsessió de Donald Trump pel mur de Mèxic va fer tancar parcialment l’administració durant més d’un mes (el 15 de febrer s’acaba el termini de negociacions entre demòcrates i republicans abans que es pugui produir un nou 'shutdown'), el mur també va ser el missatge del president amb l’elecció d’altres convidats seus: tres familiars d’un matrimoni assassinat presumptament per un immigrant en situació irregular i un agent de la unitat de tràfic de persones del departament de Seguretat Nacional. Problemes que Trump pretén resoldre aixecant un mur.