Els disturbis tornen a París amb els 'armilles grogues' després de la treva per Notre-Dame

La treva ha durat només uns dies. L'incendi de l'emblemàtica catedral de Notre-Dame va deixar en un segon pla les reivindicacions i les protestes dels anomenats 'armilles grogues'. Aquest dissabte, però, els manifestants han tornat a sortir al carrer a París i a altres ciutats del país, i els disturbis s'han tornat a repetir a la capital francesa. Diversos emmascarats han cremat mobiliari urbà, han calat foc a diversos vehicles i han atacat els aparadors d'algunes botigues de prop de la plaça de la República. Les forces de seguretat han respost amb gasos lacrimògens i disparant pilotes de goma.

El govern francès ha desplegat 60.000 agents a tot el país per evitar possibles disturbis, i les forces de seguretat han detingut 120 persones abans que la manifestació a París esdevingués violenta. La nova legislació preveu la realització de detencions preventives. Així mateix, la policia ha confiscat material pirotècnic i articles amb què els manifestants tenien previst ocultar-se el rostre. A més, el govern ha blindat alguns barris de la capital, com els Camps Elisis i els voltants de Notre-Dame.

Malgrat això, no s'han pogut evitar els episodis de violència. El govern calcula que uns 2.000 manifestants radicals s'han concentrat a París. Els convocants de la protesta han fet una crida a radicalitzar la mobilització d'aquest dissabte, que han presentat com un ultimàtum al govern. Aquest és el 23è dissabte consecutiu que els 'armilles grogues' es manifesten.

El president francès, Emmanuel Macron, té previst donar a conèixer aquest dijous les mesures que posarà en marxa per posar fi a les protestes dels 'armilles grogues'. En un principi, tenia previst anunciar aquestes mesures dilluns passat en una al·locució pública a la televisió, però va suspendre la seva intervenció a causa del dramàtic incendi a Notre-Dame. Durant tota la setmana, Notre-Dame ha centrat tota l'atenció del govern, i les reivindicacions dels 'armilles grogues' han quedat en un segon pla.

Cap a les dues de la tarda hi havia uns 9.600 'armilles grogues' manifestant-se a tot França, segons un càlcul realitzat pel ministeri de l'Interior. D'aquests, uns 6.700 estaven a París. Per la seva banda, la policia a la capital francesa ha informat que cap a dos quarts de cinc de la tarda havien detingut 189 persones per portar "material ofensiu" i havia realitzat fins a 17.567 controls preventius. La Fiscalia de París ha detallat que 110 persones estan sota custòdia de la policia.