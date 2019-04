Una dona dona a llum a dalt d'un arbre durant les inundacions de Moçambic

"Estava amb el meu fill petit de dos anys, quan de sobte, sense avís previ, l'aigua va començar a entrar a casa i no vaig tenir més remei que pujar a un arbre". Així comença el relat de l'Amélia, una dona moçambiquesa que va haver de donar a llum a dalt d'un arbre durant l es inundacions provocades pel pas del cicló Idai per aquest país africà el 14 de març.

"No tenia cap altra opció. Estava sola, ningú em podia ajudar i només podia pujar a sobre d'aquell arbre", continua la mare, en declaracions a Unicef. L'Amélia explica que al nadó li ha posat de nom Sara, i que un grup de veïns els van rescatar de l'arbre dos dies després del naixement.

Un cas similar

L'Amélia no és l'única moçambiquesa que ha donat a llum a sobre d'un arbre per un episodi d'inundacions. Segons recull la BBC, Rosita Mabuiango, una altra moçambiquesa de 19 anys, va néixer durant unes inundacions similars -però menys devastadores- que van afectar el sud del país l'any 2000. En aquella ocasió, el seu cas va donar la volta al món després que les càmeres poguessin captar el moment en què la Rosita i la seva mare, Sofia, van ser rescatades de l'arbre per un helicòpter dels equips de rescat.