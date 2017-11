Una dona s'escapa per poc de ser atropellada per un tren a Melbourne

Tres guàrdies de seguretat i un viatger van salvar la vida d'una dona australiana que creuava les vies del tren a peu i que per poc no va ser atropellada per un tren a Melbourne. L'escena va ser enregistrada per les càmeres de seguretat de l'estació i s'observa com la dona evita 'in extremis' el comboi. D'acord amb la policia local, que va divulgar les imatges de les càmeres de seguretat, la dona anava beguda.

Segons recullen mitjans locals, els guàrdies no havien de ser a l'andana en aquell moment, però havien anat a parlar amb un company i això els va permetre socórrer la dona. El primer d'ajudar-la, però, va ser un altre viatger, que esperava assegut que arribés el tren. Un altre testimoni, que es trobava més a prop de la dona, no es va moure en cap moment per ajudar-la. Només va aixecar-se del banc on seia per pujar al tren, un cop havia passat el perill.

Segons el diari australià 'The Daily Telegraph', l'any passat a Austràlia es van produir 5.000 incidents relacionats amb la seguretat en trens, tramvies i autobusos, cosa que ha provocat que el ministre de Transports, Andrew Constance, demani als passatgers tenir més cura.