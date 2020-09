Trump anima a votar dos cops a Carolina del Nord, malgrat que és il·legal

Fidel al seu estil, Donald Trump torna a insinuar un hipotètic frau en les eleccions del novembre, en què es juga la reelecció, i aquest dijous ha encoratjat els electors de Carolina de Nord a votar dos cops per posar a prova la seguretat del sistema electoral del seu estat. El president ha suggerit que s'enviï una papereta per correu i una altra es dipositi a les urnes dels col·legis electorals. Trump ha obviat que seguir les seves instruccions constituiria un delicte greu sota les lleis d'aquest estat, a més d'un frau. En altres paraules, el president demana que es cometi la mateixa irregularitat que assegura que vol denunciar.

"Deixeu que l'enviïn [el vot per correu] i deixeu que votin i, si el vostre sistema és tan bo com diuen que és, llavors òbviament no podran votar. Si no està tabulat, sí que podran votar", ha afirmat Trump en declaracions als periodistes durant una visita a Wilmington, a Carolina del Nord, un dels estats que es consideren claus per decidir els inquilins de la Casa Blanca.

Trump ha recorregut en altres ocasions a difondre, sense cap prova, sospites d'una conxorxa per maquillar els resultats per perjudicar-lo aprofitant que el vot per correu està creixent en molts estats a causa de la pandèmia. Per contra, nombrosos estudis i experts assenyalen que el frau electoral és altament improbable. Paradoxalment, Trump és usuari del vot per correu per poder exercir el dret a vot a Florida, on té la seva residència privada.

Segons el diari The New York Times, Trump ha parlat en privat recentment amb els seus assessors sobre la idea d'instar la gent a votar dues vegades, precisament perquè el seu entorn està preocupat perquè la campanya del president contra el vot per correu pugui dissuadir els seus propis simpatitzants de votar.

Durant una entrevista amb la cadena CNN, el fiscal general dels Estats Units, William Barr, ha evitat respondre a la pregunta de si Trump estava incitant a una activitat il·legal i s'ha limitat a afirmar que desconeix la legislació electoral de l'estat de Carolina de Nord.

Un portaveu de la junta electoral estatal de Carolina de Nord, Patrick Gannon, ha dit al mateix rotatiu que el sistema electoral de l'estat evitaria que una persona voti dues vegades, perquè a peu d'urna es tindria accés a registres que detectarien si l'elector ha emès el seu vot per correu. "Votar dues vegades intencionadament és un delicte greu", ha subratllat Gannon.

Carolina del Nord és un dels estats on les enquestes mostren una contesa més ajustada entre Trump i el seu rival en les eleccions del novembre, el demòcrata Joe Biden, que té un avantatge sobre el president de tot just 1,6 punts percentuals en aquest territori, dins del marge d'error, segons la mitjana de la web FiveThirtyEight.

Biden, amb els Blake a Kenosha

Precisament, Joe Biden i la seva dona, Jill, es traslladen aquest dijous a la localitat de Kenosha, a l'estat de Wisconsin, dos dies després de la visita de Trump per donar suport a la policia, involucrada en un tiroteig contra un afroamericà.

El candidat demòcrata, a diferència del president, sí que es reunirà amb la família de Jacob Blake, a qui els set trets que li va disparar un policia blanc per l'esquena l'han deixat paralitzat de cintura cap avall.