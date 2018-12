L'última de Trump: demana a un nen de set anys si "encara" creu en el Pare Noel i li diu que és una mica "borderline"

El president dels EUA, Donald Trump, va parlar la nit de Nadal per telèfon amb un nen de set anys i li va preguntar si "encara" creia en el Pare Noel, un comentari desafortunat que ha provocat l'enèsima onada de crítiques contra el mandatari, justament en un moment en què la seva capacitat per dirigir el país està sent més qüestionada que mai per culpa de la desfeta als mercats, conseqüència directa de les seves polítiques i, sobretot, de les seves piulades a Twitter.

"¿Encara creus en el Pare Noel? Perquè als set anys, això ja és 'borderline', oi?", ha sigut la pregunta de Trump que ha deixat amb la boca oberta mitja nació. L'anècdota, o incident, ha tingut lloc quan Trump i la seva dona, Melania, participaven en el tradicional 'Segueix el Pare Noel', un programa del Comandament de Defensa Aeroespacial d'Amèrica del Nord (NORAD) que permet seguir en temps real el viatge del Pare Noel des del seu domicili a l'Àrtic fins a les llars americanes.

Aquest any uns 1.500 voluntaris han ajudat els nens a saber on era el Pare Noel i han respost tota mena de dubtes, per exemple per què el Rudolf, que estira el trineu, té el nas vermell, o quan és l'aniversari del Pare Noel o qui li porta a ell els regals.