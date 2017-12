Les dones a Rússia, obligades a pagar pels cops del seu agressor

La fotografia de la Nàstia, una noia de 28 anys de la ciutat russa de Lebedian, arraulida en un sofà amb tot el cos ple de blaus i una samarreta interior vermella va inundar les xarxes socials russes a mitjans de desembre. Segons la reconstrucció dels fets realitzada per la investigació, el Maksim, el seu company, va pegar a la noia durant unes cinc hores en una baralla que va començar en un cafè i va continuar en altres llocs públics. Tot i els nombrosos testimonis, ningú va fer absolutament res per aturar la pallissa. Els veïns van trucar al pare de la noia, que se la va emportar a l’hospital, on de seguida va entrar en estat de coma i va morir al cap de tres dies.

Sembla que la fotografia de la noia i també alguns vídeos s’han difós perquè el mateix agressor els va enviar als seus amics per demostrar que tenia la seva companya sota control. Una persona de la ciutat es va adreçar al diputat comarcal Andrei Trofimenkov demanant ajuda perquè es fes justícia, afirmant que els testimonis tenien por. El cas ha tingut tant de ressò perquè Trofimenkov també va compartir la fotografia a les xarxes socials i els testimonis de la fatídica baralla i gent que coneixia la parella en aquesta ciutat de 12.000 habitants han anat donant detalls d’una relació en què les agressions i les amenaces eren contínues i van acabar de manera tan fatídica. L’agressor ha estat detingut finalment i podria ser castigat a 15 anys de presó. Però és una excepció.

Des que a principi del 2017 es va aprovar a Rússia una llei que despenalitzava determinats casos de violència masclista -sota la justificació de defensar la família de la ingerència de l’estat-, la situació ha canviat radicalment per a les dones en aquest país. L’activista que ara lluita per impulsar una llei contra la violència masclista, Aliona Popova, està convençuda que la Nàstia, com moltes víctimes més, “tenia por d’anar a la policia perquè, en haver-se despenalitzat alguns casos de violència masclista, la denúncia hauria acabat amb una multa i l’agressor podria venjar-se”. Segons l’activista, a més de no ser efectiva per frenar la violència, aquesta nova llei perjudica les finances familiars i en molts casos són les mateixes dones les que es veuen obligades a pagar la sanció perquè només tenen un compte corrent conjunt amb l’agressor o perquè aquest els força a fer-ho. Així de surrealista.

El 20 de desembre el ministre de l’Interior de Rússia, Vladímir Kolokoltsev, va reconèixer que l’aplicació de la nova llei que despenalitza alguns casos de violència masclista ha tingut un efecte secundari. Va explicar que en els 9 primers mesos de l’any la policia havia registrat 164.000 casos de violència domèstica, dels quals només uns 7.000 es van investigar per la via penal. És a dir, la majoria es van tractar per la via administrativa amb la nova llei. Però el problema, segons Kolokoltsev, és que els jutges opten per les multes (de 70 a 420 euros) i no per l’arrest administratiu de fins a 15 dies o el treball social de fins a 120 hores. “En més d’un 70% dels casos administratius de pallisses, els jutges decideixen posar una multa, cosa que no respon als objectius del càstig. Sovint aquesta mesura no és un factor que faci reprimir l’agressor, i quan es tracta de parelles encara s’afegeix a la càrrega familiar un problema econòmic més”, va admetre Kolokoltsev.

La llei aprovada a començament d’aquest any no considera delicte la primera vegada que es pega a algú en l’entorn familiar si els cops només causen blaus, bonys o esgarrapades i no deriven en problemes més greus per a la salut. Si es tracta de la primera vegada i la víctima posa la denúncia, el cas se salda amb una sanció administrativa -és a dir, multes, treballs socials o arrest administratiu-. A partir de la segona agressió sí que es considera un delicte i es castiga per la via penal si la víctima aconsegueix demostrar els fets.

Segons les dades de Domestic.violence.ru, més de 16 milions de dones a Rússia pateixen violència domèstica però només un 10% ho denuncien a la policia. Segons estadístiques del ministeri de l’Interior rus, unes 14.000 dones moren anualment per culpa d’agressions a casa. Sovint, a Rússia, la violència masclista es considera una qüestió familiar i això justifica la indiferència de l’entorn: que la gent no faci res quan un home pega a una dona. A això s’afegeix la situació d’impotència en què es troben les dones a l’hora de denunciar les agressions, perquè no tenen garanties que la policia els faci cas. O sovint simplement senten vergonya d’exposar què els passa.

“Et pega, això vol dir que t’estima”, ressona al cap de molts en una societat, com la russa, en què popularment encara es parla de “la meitat forta” de la humanitat, per referir-se als homes, i la “meitat maca” o “dèbil”, per referir-se a les dones. Però aquesta dita russa pot resultar letal.