Les dones japoneses es rebel·len contra els talons a la feina

Inspirades pel #MeToo, les dones japoneses han llançat una campanya a les xarxes per posar fi a la llei no escrita que les obliga a anar amb sabates de taló a la feina. La iniciativa ha aconseguit un suport massiu al país.

El moviment de protesta va començar quan la model i actriu Yumi Ishikawa, de 32 anys, va publicar un tuit al gener en què narrava el patiment que li provocava portar talons diàriament. El seu testimoni es va fer viral i des de llavors milers de dones s'han animat a explicar les seves males experiències. Les empreses del Japó tenen unes regles d'etiqueta molt estrictes: els treballadors han de portar pantalons i americana de vestir, de colors foscos, i les dones han de portar faldilla i tacons.

"Espero que algun dia les dones puguem alliberar-nos del costum d'haver de portar talons a a feina", va escriure Ishikawa. Al veure la repercussió que va tenir el seu tuit, la model va decidir crear l'etiqueta #KuToo, un homenatge al #MeToo barrejant les paraules japoneses 'kutsu' (sabata) i 'kutsuu' (dolor).

Milers de dones s'han sumat a la campanya relatant les seves pròpies experiències i fins i tot publicant fotografies en què mostren lesions als peus causades pels talons.

Women in Japan are pushing back against company policies that require them to wear high heels at work by saying #KuToo. "This movement saying that this is a social problem, not a women’s problem."

My story here: https://t.co/gxQlONbrba