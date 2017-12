Les dones del #MeToo, personatges de l'any per a 'The Time'

260x366 Dones que trenquen silenci, segons la revista 'The Time'. Dones que trenquen silenci, segons la revista 'The Time'.

Les dones que han alçat la veu i han trencat el silenci contra l'assetjament sexual són les personatges de l'any 2016, segons la revista 'The Time' que reconeix així la valentia d'un col·lectiu que han denunciat i assenyalat violadors i assetjadors de fama i prestigi reconegut a nivell mundial.

La publicació nord-americana ha triat per il·lustrar les dones, a qui ha batejat com 'The Silence Breakers' (Les que han trencat el silenci), des d'actrius de Hollywood que han anat sortint per denunciar el productor Harvey Weinstein fins a dones de mig món que han explicat la seva experiència a les xarxes a través dels 'hashtags' #MeToo #JoTambé, per citar-ne les versions en anglès i català.

No és la primera vegada que la revista opta per un col·lectiu i el 2011 va destacar els indignats com a moviment vital per a la democratització durant la Primavera Àrab o el 2014, els lluitadors contra l'Ebola.

'The Time' va instaurar el 1927 la campanya de 'L'home de l'any' -amb els anys ha canviat a 'personatge' per adaptar-se al llenguatge no sexista- per reconèixer el personatge que ha influït més en l'últim exercici, ja sigui per bé o per mal. L'any passat va guardonar el president Donald Trump, que aquest any ha quedat en segona posició.