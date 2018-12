Una vintena de morts en les eleccions per renovar el Parlament de Bangladesh

Els col·legis electorals de Bangladesh han tancat aquest diumenge després d'una jornada marcada per violents xocs entre partidaris de formacions polítiques rivals, que han deixat almenys 19 morts. Una quarantena dels gairebé 300 candidats s'han retirat quan ja estaven en marxa les eleccions argumentant frau, segons informen mitjans locals esmentats per l'agència Reuters.

Fins a 104 milions de persones estaven cridades als comicis per renovar els 299 diputats que ocuparan un escó al Parlament. La governant Lliga Awami de la primera ministra, Sheikh Hasina, és la formació favorita per guanyar els comicis i repetir mandat per tercera vegada consecutiva des que la mandatària va accedir al poder el 2009.

Per la seva banda, l'opositor Partit Nacionalista de Bangladesh (BNP) de l'ex primera ministra Khaleda Zia, que compleix 17 anys de presó per corrupció, aspira a tornar al poder al capdavant d'una coalició de partits, però ha denunciat irregularitats i amenaces durant els comicis, així com una campanya d'intimidació.

I Jamaat-e-Islam, el partit islamista més gran del país, s'ha presentat sota el paraigua del BNP perquè un tribunal n'ha impedit la inscripció a les eleccions. Però tot just una hora abans del tancament dels col·legis electorals ha anunciat que boicotejava les eleccions.

La jornada electoral s'ha saldat amb almenys 17 morts des que han obert les urnes a tot el país, que se sumen a dos morts més de matinada, i almenys 12 ferits per xocs entre partidaris de formacions polítiques rivals.

Les autoritats han mobilitzat més de 600.000 efectius, entre militars i membres de la Policia, per mantenir la calma al país, i també han ordenat bloquejar les xarxes mòbils durant tota la jornada.

Les eleccions representen la tornada dels opositors a la lluita pel poder a través de les urnes, després que el 2014 els partits de l'oposició, entre ells el BNP, van boicotejar les eleccions.

El BNP i la Lliga Awami s'han alternat en el poder des del 1991, a excepció d'un breu període de tutela militar entre el 2006 i el 2008.