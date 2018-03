La dreta italiana lloa l’actuació de la justícia

La confiscació del vaixell de l’ONG Proactiva Open Arms per part de la Fiscalia de Catània, a l’illa de Sicília, i l’obertura d’una investigació contra el comandant del vaixell, Mark Reig, i la coordinadora de la missió, Anabel Montes, per “fomentar la immigració il·legal” després negar-se a tornar a un grup de persones rescatades al Mediterrani a les patrulleres líbies, va ser celebrada ahir pel secretari de la Lliga, Matteo Salvini, que aspira a encapçalar un nou govern a Itàlia. “Finalment un fiscal italià bloqueja el tràfic d’éssers humans”, va piular a Twitter.

Salvini, líder de la coalició de centredreta que va resultar ser la més votada les passades eleccions, va basar part de la seva campanya a denunciar la “invasió” dels immigrants. Però no és l’únic que a Itàlia dona suport a fer que s’investiguin les organitzacions humanitàries que treballen al Mediterrani. El líder del Moviment Cinc Estrelles, Luigi Di Maio, partit que va obtenir més vots en solitari, va definir l’estiu passat els vaixells de les ONG com els “taxis del Mediterrani”, després que el fiscal en cap de Catània, Carmelo Zuccaro, acusés aquestes organitzacions de col·laborar amb les xarxes de traficants de Líbia.

Salvini i Di Maio estan en plenes negociacions per elegir els candidats a presidents de la Cambra dels Diputats i del Senat. Si les negociacions resultessin reeixides no es descarta que puguin derivar en un pacte de govern que posi fi al bloqueig polític que viu el país, després que cap força política obtingués la majoria necessària per governar. I un govern de coalició entre els dos partits posaria encara més difícil les condicions a les organitzacions humanitàries per operar al Mediterrani.

L’any passat el govern italià va renovar un acord de col·laboració amb el govern d’unitat nacional de Líbia, encapçalat per Fayez al-Sarraj, per frenar el pas d’immigrants irregulars des del país africà. El pacte preveia el suport financer de Roma a les regions líbies afectades per l’arribada de la immigració i el suport “tècnic” a la guàrdia costanera líbia, la mateixa que la setmana passada va amenaçar de mort la tripulació de l’ Open Arms.