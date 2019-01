El duc d’Edimburg i els perills de conduir als 97 anys

Quan Barack Obama i la seva dona, Michelle, van fer una visita d’estat al Regne Unit el 2016, el xòfer que els va dur des d’on havia aterrat l’helicòpter presidencial fins al castell de Windsor no va ser cap altre que el duc d’Edimburg, el marit de la reina Elisabet, que també els acompanyava.

Després, amb to relaxat, Obama va lloar l’expertesa del conductor: “He de dir que mai abans no havia viatjat [en un cotxe] portat per un duc d’Edimburg, però puc assegurar que ha sigut un trajecte molt suau”. Sens dubte, Obama coneixia la fama d’amant de la velocitat del príncep, i que ahir recordava en diferents mitjans de comunicació britànics el seu biògraf, Gyles Brandreth. El duc tenia llavors 95 anys i ara és a cinc mesos de fer-ne 98.

Però, després de l’accident de circulació que va tenir dijous, del qual va sortir il·lès gairebé per miracle, com també les dues dones i el nadó que viatjaven en el cotxe amb què va xocar, les seves habilitats al voltant, i les seves facultats físiques, han començat a posar-se en dubte. ¿És aconsellable que un home de la seva edat encara condueixi? “No deu ser pas perquè no es pugui permetre un xòfer ni per manca de conductors en la nòmina de la reina”, deia Brandreth al programa Today de BBC Radio4.

Per extensió, l’ombra del dubte s’ha estès a la resta de conductors del país que ja han superat els noranta i els cent anys. ¿Són realment un perill a les carreteres?

Segons dades de l’organisme que emet les llicències de conduir al Regne Unit (DVLA), el 2017 fins a 100.281 persones de més de 90 anys tenien el permís en vigor. El mateix DVLA va comptar l’any passat 265 conductors de més de cent anys, a més de dos de 104 i dos de 107.

Intervenció de l’AA

L’Automobile Association (AA) -una mena de RACC, molt popular al Regne Unit- ha intervingut en el debat generat al voltant de l’edat dels conductors, que a partir dels 70 s’han de renovar la llicència cada tres anys després de passar una prova mèdica. El seu president, Edmund King, advertia ahir de no utilitzar els accidents en què es vegin implicats automobilistes d’edat avançada per demanar la suspensió dels carnets basada en l’edat. “Si es fes, podríem restringir les dels més joves, sobretot els homes, que estadísticament tenen més probabilitats de tenir un accident en els sis mesos posteriors a obtenir la llicència. Per contra, els conductors més grans restringeixen la seva conducció per no fer-ho de nit i, generalment, només circulen per carreteres que els resulten familiars”.

El duc coneixia perfectament l’indret en què va patir el xoc. S’incorporava a una via principal des d’una secundària, a les rodalies de Sandringham, una de les finques propietat personal de la reina, al comptat de Norfolk, situada 170 quilòmetres al nord-est de Londres. Des de Nadal, la parella reial s’hi està. La policia de Norfolk ha iniciat una investigació sobre el succés. Ahir, a última hora del vespre, part de la premsa britànica especulava ja sobre les causes, i descarregava qualsevol responsabilitat directa de l’il·lustre conductor. Enlluernat per un sol d’hivern molt baix -l’accident va tenir lloc passades les tres de la tarda-, el príncep no hauria vist el vehicle que el va envestir. Altra cosa seria admetre mala visió o una imprudència.

Ha de deixar de conduir, doncs? Seria un cop dur per al duc, d’acord amb el biògraf: “Ha estat conduint, i molt ràpid, durant molts anys. He pujat en cotxe amb ell i puc dir que el porta molt bé, però pot fer-ho molt de pressa. Quan era jove, era un llamp i podia ser molt impacient”. Les autoritats del comptat van decidir ahir reduir la velocitat de la via principal, de 60 milles per hora a 50 (80 quilòmetres).