Les dues Corees fan un primer pas simbòlic per a la seva reconnexió ferroviària

Corea del Nord i del Sud han fet aquest dimecres un primer pas per a la seva reconnexió ferroviària: han celebrat una cerimònia simbòlica per inaugurar el projecte que ha de servir perquè els dos països tornin a estar connectats per tren i també per carretera. A l'acte també han participat representants de les Nacions Unides, i de països veïns com Rússia, la Xina i Mongòlia, ja que la connexió ferroviària de les dues Corees podria servir per dur a terme un projecte molt més ambiciós que permetés connectar el ferrocarril intercoreà amb el transiberià, i crear així una ruta entre Corea i Europa.

L'acte, però, ha estat simplement simbòlic perquè la cerimònia no marca l'inici real de la construcció del ferrocarril entre els dos països. Corea del Sud ha aclarit que el projecte es desenvoluparà en funció de l'evolució de les negociacions per a la desnuclearització de Corea del Nord i les sancions aprovades contra aquest país.

"La cerimònia d'inauguració és significativa perquè demostra la voluntat de les dues Corees de cooperar activament en el projecte de modernització i connexió dels seus ferrocarrils i carreteres", ha destacat el ministre sud-coreà d'Unificació, Cho Myoung-gyon, que ha participat en l'acte.

Les dues Corees van acordar la reconnexió ferroviària entre els dos països en la cimera que el president sud-coreà, Moon Jae-in, i el líder nord-coreà, Kim Jong-un, van celebrar a l'abril. En una trobada posterior a Pyongyang el setembre, els dos mandataris van decidir celebrar una cerimònia per commemorar l'inici del projecte. La cerimònia s'ha celebrat, però, amb mesos de retard.

L'ajornament de l'acte ha estat degut a la reticència de les Nacions Unides, sota la influència dels Estats Units, de permetre l'accés a Corea del Nord dels materials necessaris per realitzar un estudi de camp de l'estat de les vies d'aquest país. En realitat es creu que Washington temia una possible violació de les sancions imposades al règim de Pyongyang i l'acceleració de la cooperació entre les dues Corees en un moment en què les negociacions entre la Casa Blanca i Corea del Nord sobre la desnuclearització semblen estancades.

L'ONU va concedir finalment a Seül una exempció de les sancions a finals de nombre per dur a terme la primera inspecció ferroviària d'aquest tipus entre els dos països des de l'any 2007. Aquest dimarts el Consell de Seguretat ha concedit una nova exempció perquè es pogués celebrar la cerimònia.



L'acte ha començat a l'estació nord-coreana de Panmun, a la ciutat fronterera de Kaeson. Fins allà s'han traslladat en un tren especial un centenar de representants sud-coreans: el ministre de Transport, Kim Hyun-mee; el d'Unificació, Cho Myoung-gyon; i diversos líders parlamentaris, funcionaris i experts tècnics.

La delegació nord-coreana també estava formada per unes cent persones, entre elles el responsable governamental de les relacions intercoreanes, Ri Son-gwon; i el viceministre de Ferrocarrils, Kim Yun-hyok.



Durant la cerimònia, representants dels dos països han pronunciat diversos discursos i han inaugurat un cartell a l'estació.