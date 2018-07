Els egipcis, empobrits per les retallades més dures en dècades

Un dels aspectes més controvertits del projecte de la nova capital és que coincideix en el temps amb el pla d’ajust estructural més dur de les últimes dècades, fruit d’un acord amb l’FMI per rebre un préstec de més d’11.000 milions d’euros. Mentre Al-Sissi vol donar al món una imatge de potència econòmica capaç de fer miracles d’enginyeria, el seu govern retira als ciutadans, incloent-hi els més pobres, bona part de les subvencions públiques a serveis bàsics com el transport, l’aigua o l’electricitat. “Mai abans tants egipcis ho havien passat tan malament”, comentava l’exdiputat i analista exiliat Amr Hamzawy fins i tot abans de la darrera onada de retallades.

El malson per als egipcis va començar el 3 de novembre del 2016 amb la decisió de deixar de sostenir de manera artificial la lliura egípcia i deixar-la fluctuar lliurement. En qüestió d’hores la moneda local es va enfonsar respecte al dòlar i va perdre prop del 50% del seu valor. L’efecte sobre la inflació va ser immediat i durant els 15 mesos següents es va situar al voltant del 30%. Si bé és cert que el govern va augmentar la despesa en alguns programes d’ajudes socials per a les famílies de renda més baixa, no va arribar a compensar l’encariment del cost de la vida. La factura de l’electricitat, per exemple, en dos anys ha pujat un 40%. Probablement qui més ha patit una caiguda del nivell de vida és la classe mitjana, que no es pot acollir a cap ajuda social.

Segons els economistes ortodoxos, aquestes eren unes mesures inevitables i ja les haurien d’haver pres els governs anteriors. Després de la revolució del 2011, i a causa de la inestabilitat política, les inversions estrangeres i les visites de turistes van caure en picat i van fer disparar el dèficit al voltant del 12% del PIB, semblant al de l’estat espanyol en el pitjor moment de la crisi. “Les mesures adoptades han ajudat a estabilitzar els fonaments de l’economia egípcia. El 2017 les exportacions van augmentar un 13% i el dèficit s’està reduint”, considera Edward Gardner, economista especialitzat en Egipte del think tank Focus Economics.

A banda de les retallades, el pla del règim per sortir de la crisi passa per invertir en grans obres públiques que estimulin la demanda interna, com la construcció d’una ramificació del canal de Suez o la nova capital. Les últimes dades, que apunten a un creixement del PIB del voltant del 5% enfront d’un raquític 2% abans del 2016, donen arguments al govern. Però l’economista crític Amr Adly no considera que s’hagi provat que la recuperació sigui conseqüència dels anomenats “plans nacionals”, que s’han fet sense els corresponents estudis de viabilitat. “Haurien d’incloure xifres desagregades per sectors, i no estan disponibles”, diu.

Deliris de grandesa d’Al-Sissi

El govern va justificar ampliar el canal de Suez per augmentar substancialment els ingressos que se’n deriven en forma de tarifes de pas, però de moment el creixement ha sigut irrisori: inferior a l’1%. Alguns observadors assenyalen altres motius darrere d’aquestes obres faraòniques, com els deliris de grandesa del mariscal Al-Sissi. “A l’estat li agraden aquests megaprojectes perquè són molt visibles i confirmen la seva legitimitat”, apunta l’urbanista David Sims.

“El pla del govern egipci ha sigut un èxit inqüestionable. L’economia registra el creixement econòmic més fort en quatre anys gràcies a la inversió interna i externa. I s’espera que el creixement es mantingui vigorós a llarg termini, cosa que reduirà l’atur. De fet, al març ja va caure al 10,6%”, sosté Gardner. Malgrat això, les estadístiques de l’administració egípcia són qüestionades per alguns economistes, perquè no inclouen l’estès fenomen de la subocupació, és a dir, les feines temporals i sense cobertura social.

Fa anys que els egipcis senten previsions optimistes com aquesta que no s’acaben de concretar mai, i per això les reben amb escepticisme. En tot cas, el present és duríssim. El mes passat, quan el govern va anunciar un augment dels bitllets de metro del Caire de fins al 300%, diverses estacions van ser escenari de concentracions de protesta espontànies i desenes de ciutadans van saltar els torns sense pagar el bitllet. Va ser una estranya mostra de desafiament a un règim que castiga amb molta duresa la dissidència. La participació en una manifestació il·legal, per exemple, comporta una pena mínima de tres anys de presó. Els dies següents la presència massiva d’antidisturbis a la plaça Tahrir i en altres estacions del Caire va impedir la repetició de les manifestacions. Només una brutal repressió ha impedit l’expressió del malestar ciutadà davant unes mesures d’austeritat extremes. Els egipcis no tenen dret ni a la rebequeria. Les imatges de fa set anys d’una societat empoderada a la plaça Tahrir ara semblen molt lluny.