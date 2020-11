Creixen les veus dins el Partit Republicà que demanen facilitar el traspàs de poders

El president dels Estats Units, Donald Trump, continua sense admetre que ha perdut les eleccions i que a partir del 20 de gener serà Joe Biden qui ocupi la Casa Blanca. Una de les conseqüències d'aquest fet és que l'administració nord-americana encara no ha donat accés al president electe a documents confidencials, tal com es fa habitualment per facilitar el traspàs de poders. Però cada dia són més les veus, dins del seu mateix partit, que consideren que Trump s'està equivocant posant bastons a les rodes al seu successor.

Aquest dijous el republicà Mike DeWine, governador de l'estat d'Ohio (on Trump va ser el candidat més votat) ha dit en una entrevista a la CNN que "Joe Biden és el president electe", una afirmació que xoca frontalment amb el posicionament de Trump.

JUST NOW: "Joe Biden is the President-elect."



Those words from Republican @GovMikeDeWine of Ohio. @NewDay pic.twitter.com/SUUpC43Hou — John Berman (@JohnBerman) November 12, 2020

A més, diversos senadors republicans (entre els quals el portaveu del partit a la cambra, John Thune) han assenyalat que seria raonable que el candidat demòcrata tingués accés a la informació classificada del govern. Segons el New York Times, James Lankford, que ocupa un dels escons d'Oklahoma al Senat, ha manifestat que, si aquest divendres Trump continua negant-se a facilitar l'accés de Biden a aquests documents, demanarà públicament que ho faci.

Per la seva banda, la senadora de Maine Susan Collins, també membre de la formació conservadora, ha afirmat que "el president electe Biden ja hauria d'haver rebut documents d'intel·ligència", perquè "és probablement la part més important de la transició".

Pendents d'una carta

L'equip de transició de Joe Biden, doncs, encara no s'ha pogut posar a treballar perquè l'Administració de Servies Generals (GSA, en les sigles en anglès) encara no ha signat la carta de reconeixement oficial del nou president electe. Una funcionària nomenada per Trump el 2017, Emily Murphy, és l'administradora de la GSA i, per tant, qui ha de signar aquesta carta. I fins a aquest dijous s'havia negat a fer-ho, amb la qual cosa bloquejava l'accés de Biden als 6,6 milions de dòlars del pressupost federal que necessita per dur a terme el traspàs de poders.

L'equip de Biden, de fet, s'està plantejant fins i tot prendre mesures legals per forçar aquest organisme governamental a signar la carta i facilitar la transició. I és que el bloqueig sostingut per Emily Murphy impedeix també a Joe Biden i Kamala Harris tenir accés a informació classificada, a la qual normalment el president electe accedeix immediatament després de ser escollit. Els equips del president i la vicepresidenta electes tampoc no poden entrar als edificis governamentals per iniciar el traspàs de poders amb els seus contraparts en les agències del govern, ni es poden iniciar les revisions del nou personal per concedir-los permisos per treballar amb informació confidencial.