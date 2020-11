“Cada vot compta” a Filadèlfia

La Chris Purcell i la Mary porten 43 anys juntes i han volgut celebrar el 75è aniversari de la Mary amb una visita a Filadèlfia: “El bressol de la nostra democràcia”, diu. En aquesta ciutat, la més gran de Pennsilvània, és on es va escriure i signar la Constitució dels Estats Units el 1787. I dimecres, l’endemà d’unes eleccions històriques per al país, Filadèlfia tornava a situar-se en el cor de la “lluita per la democràcia” nord-americana. Ho deien els centenars de persones que protestaven a l’Independence Mall, al centre de la ciutat, i als quals la Chris i la Mary es van voler unir. “Crec que és una expressió meravellosa del nostre dret a vot com a nord-americans, escrit a la Constitució”, afirma. La parella venia des de Harrisburg, la capital de l’estat, una altra ciutat que, assegura, s’ha pintat “completament de blau” per Joe Biden en aquestes eleccions.

La protesta per reclamar un recompte just dels vots estava organitzada per Indivisible, una organització comunitària formada per voluntaris de Filadèlfia “per una agenda progressista”, totalment alineada amb els valors demòcrates. Les samarretes i dessuadores grogues amb el lema “Cada vot compta” que repartien els voluntaris d’Indivisible inundaven la gespa d’aquest emblemàtic paratge al centre de Filadèlfia. Diversos sindicats participaven en la manifestació, com el Unite Here, que agrupa treballadors del sector de l’hostaleria de Filadèlfia i que durant la campanya ha estat fent porta per porta per demanar el vot a Joe Biden, segons una portaveu del sindicat.

“Jo soc supervivent del covid-19; vaig estar 60 dies a l’hospital i si guanya Donald Trump la meva assegurança mèdica pujarà molt, perquè tindré condicions preexistents”, explicava Sheila Silver, una dependenta afroamericana de Filadèlfia que participava en la protesta “per poder canviar les coses”. A la mascareta, el lema “ Strong black proud ” (Fort orgull negre).

Michael Brown lluïa la dessuadora groga i assegurava que “la gent està frustrada i ja n’ha tingut prou” de Donald Trump. Aquest afroamericà de gairebé dos metres viu a Nova York, però el covid l’ha deixat sense feina, així que va decidir venir a Filadèlfia “per fer alguna cosa que marqui la diferència”, com manifestar-se “per la democràcia”.

651x366 Electors participant en una protesta a Filadèlfia, a l’estat de Pennsilvània, per exigir que no s’invalidi cap vot com pretén Donald Trump. / SPENCER PLATT / AFP Electors participant en una protesta a Filadèlfia, a l’estat de Pennsilvània, per exigir que no s’invalidi cap vot com pretén Donald Trump. / SPENCER PLATT / AFP

Integritat electoral garantida

I mentre centenars de persones protestaven al carrer perquè “es compti cada vot”, treballadors de la Junta Electoral de Filadèlfia feien justament això dins del Centre de Convencions de la ciutat. Representants d’aquesta junta asseguraven ahir a la premsa que tot s’estava fent correctament. A les portes del Centre de Convencions, membres de l’organització Protect Our Vote Philly, un ens no partidista que monitoritza els recomptes electorals, també asseguraven que havien pogut entrar a comprovar com s’estava duent a terme el recompte i “no hi ha res que suggereixi que s’està fent res malament”, explicava el membre d’aquesta organització Rich Garella. “Des del punt de vista de la integritat electoral, ningú hauria de fer declaracions posant en qüestió el recompte sense tenir-ne cap prova, i no hem vist cap evidència que hi hagi cap mal funcionament a Filadèlfia”, afegia Garella. Ell i la seva companya asseguraven que el recompte que havien vist aquests dies no tenia precedents, per la gran quantitat de vot per correu que s’havia hagut de processar, però tot i així estaven convençuts que tot s’està fent adequadament.

La premsa no tenia permès l’accés, de fet, al Centre de Convencions on els treballadors de la junta electoral analitzaven ahir els vots pendents de recomptar. Garella i el seu equip eren conscients, doncs, que la seva feina “per promoure la integritat electoral” era aquest any més important que mai. “Cada cop sembla més que Pennsilvània serà l’estat decisiu, i Filadèlfia el lloc decisiu per determinar uns resultats crucials per als Estats Units, i certament per al món sencer”.

Tan clau és Pennsilvània que fins i tot el fill del president, Eric Trump, i el seu advocat, Ruddy Giuliani, es van acostar ahir a Filadèlfia per insistir en estendre l’ombra del dubte sobre el recompte de vots que tenia lloc a la ciutat. Havien convocat la premsa davant del Centre de Convencions, justament on culminava la manifestació pro democràcia, per anunciar la demanda legal contra els resultats. Potser és per això que finalment -almenys fins al tancament d’aquesta edició- no s’hi van presentar.

Dins del Centre de Convencions de Pennsilvània, a Filadèlfia, hi havia ahir encara un centenar de treballadors recomptant més de 400.000 vots per correu, segons dades de Protect Our Vote Philly. Els vots per correu, però, eren els que costaven una mica més de comptar, perquè venien en dos sobres. El primer és on hi ha l’adreça i el nom del votant i ha de tenir la seva signatura, que ha de coincidir amb la que està registrada al cens perquè el vot sigui vàlid. Els treballadors obren aquests sobres amb l’ajuda de “màquines d’extracció d’alta velocitat”. Després el vot ha de ser escanejat perquè se n’obtingui una imatge. Dins del centre de Filàdèlfia, 12 escàners s’encarregaven ahir de comptar cada vot i els treballadors agafaven aquestes imatges escanejades i els resultats amb un USB per traslladar-los manualment a la base de dades general. Cal que la informació no circuli per internet a fi d’evitar possibles hackejos del recompte. Els vots recopilats a través de les màquines de votació durant la jornada electoral també s’escanegen i es passen amb un USB a la base de dades general.

Màquines d’extracció veloç i USB