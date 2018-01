Veneçuela celebrarà eleccions presidencials el 30 d'abril

L'Assemblea Nacional Constituent de Veneçuela ha anunciat aquest dimarts la convocatòria d'eleccions presidencials es celebraran el proper 30 d'abril. Aquest òrgan, creat i controlat pels chavistes, ha aprovat un decret amb el qual s'avancen els comicis previstos per finals d'any encara que la data exacta haurà de fixar-la el Consell Nacional Electoral (CNE).

L'actual president de Veneçuela, Nicolàs Maduro, espera que les eleccions se celebrin en la data "més propera possible". De fet, Maduro afirma que ell faria les eleccions "el diumenge que ve i punt".

El líder del chavisme també va anunciar aquest dimarts que el dia 4 de febrer se celebrarà el gran congrés de la pàtria per decidir qui serà el candidat del Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV). Si no hi ha cap sorpresa aquest serà el propi Maduro que pretén repetir la seva victòria de 2013. Una victòria per tan sols 234.000 vots més que Henrique Capriles.

Les reaccions dels grups de l'oposició a l'avançament electoral no s'han fet esperar. Henrique Capriles, un dels principals opositors de l'oficialisme, ha publicat un missatge en el seu perfil de Twitter per demanar unitat als veneçolans per enderrocar al règim chavista. "Si s'allibera el dret que té el nostre Poble a decidir ells van fora! UNITAT més que mai! UNITAT per recuperar la democràcia!".

Hoy, mañana, pasado, la única gran verdad es que a este Gobierno y su cúpula lo aborrece la inmensa mayoría de los venezolanos! Si se libera el derecho que tiene nuestro Pueblo a decidir se van! UNIDAD más que nunca! UNIDAD para recuperar la democracia! — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 23 de enero de 2018

L'ombra de frau electoral ha planejat i planeja sobre tots els processos electorals de Veneçuela, com les eleccions de governadors i els comicis municipals celebrats l'any passat. Per això, una de les úniques possibilitats que tenen els opositors per guanyar a Maduro és unir les seves forces.

Aquest és el missatge que ha llançat un altre líder destacat de l'oposició com és el diputat de Voluntat Popular Freddy Guevara. "Estem davant un moment històric per aconseguir la llibertat. Cridem a TOTES les forces democràtiques a construir una posició conjunta davant aquest avançament d'eleccions presidencials".

#Venezuela: estamos ante un momento histórico para lograr la libertad. Llamamos a TODAS las fuerzas democráticas a construir una posición conjunta ante este adelanto de elecciones presidenciales. #UnidadDeTODOSContraLaDictadura — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 23 de enero de 2018

La convocatòria electoral arriba enmig de les negociacions que mantenen el govern i els opositors a Santo Domingo, Cuba, per tal de reduir la constant tensió entre les dues parts. Segons el president del Parlament veneçolà, l'opositor Omar Barboza, aquesta convocatòria del comicis "va en contra del que s'ha vingut conversant en la taula de diàleg on no s'havia acordat la data de les presidencials".

A més, Barboza considera que el Govern va anunciar l'avançament de les presidencials "venjant-se" de les sancions que va imposar ahir l'Unió Europea contra set alts càrrecs del govern de Maduro que inclouen la congelació d'actius i la prohibició d'ingressar a territori comunitari.

Les eleccions presidencials de Venezuela marcaran el futur d'un país assolat pels problemes econòmics, com la falta d'alguns recursos bàsics, i també per la forta repressió política i social del règim chavista que ha provocat una profunda divisió de la població.