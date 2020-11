Cascada internacional de felicitacions al nou inquilí de la Casa Blanca

Cascada de felicitacions internacionals per a Joe Biden, president electe dels Estats Units des d'aquest divendres. Els missatges de suport a través de les xarxes socials han vingut d'arreu, de Zimbabwe, l'Iraq, Jordània, el Canadà o Colòmbia. En canvi, ni el president del Brasil, Jair Bolsonaro, ni el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu (que decora el seu compte de Twitter amb una fotografia amb Donald Trump), s'han pronunciat.

Als Estats Units, però, amb altaveu internacional, l'expresident Barack Obama ha felicitat els seus "amics" Joe Biden i Kamala Harris amb un comunicat en què assegura no poder estar "més orgullós" de la victòria obtinguda pels candidats demòcrates a la presidència dels Estats Units. També Nancy Pelosi, presidenta de la Cambra de Representants, ha tuitejat eufòrica: "Hem mantingut la república".





Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

Però la prova que el globus sencer fa dies que està pendent del recompte de Pennsilvània o Nevada és que una de les primeres felicitacions vinguda d'un líder mundial ha sigut la del president de Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, que ha desitjat a Biden "tots els èxits" en la tasca de liderar la ciutadania nord-americana. Al continent africà, també hi ha hagut piulades de felicitació des de Namíbia, Guinea Bissau, Gabon, Sud-àfrica o Zàmbia.

On behalf of all Zimbabweans, a huge congratulations to President Elect @JoeBiden on his election victory.



Zimbabwe wishes you every successes in leading the American people. I look forward to working with you to increase cooperation between our two nations. — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) November 7, 2020

També el primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, ha fet dues piulades manifestant la seva alegria, una dedicada a Joe Biden i l'altra a Kamala Harris, de pare jamaicà i mare índia: "La més profunda felicitació a Kamala Harris. El teu èxit obre camí i implica un immens orgull no només per a les teves chittis [tietes en llengua tàmul], sinó també per a tots els indis americans".

Heartiest congratulations @KamalaHarris! Your success is pathbreaking, and a matter of immense pride not just for your chittis, but also for all Indian-Americans. I am confident that the vibrant India-US ties will get even stronger with your support and leadership. — Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2020

També ha sigut un dels primers a felicitar Biden el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, a través d'un comunicat en què recalca el vincle entre el Canadà i els Estats Units i es mostra esperançat per poder continuar treballant junts com a aliats.

Però una de les regions que es veu més directament afectada per la política dels Estats Units és l'Amèrica Llatina. Les felicitacions han vingut en aquest cas des dels caps d'estat i de govern de Colòmbia, Xile o l'Uruguai. També han piulat personalitats com l'expresident de Colòmbia i premi Nobel de la pau, Juan Manuel Santos: "Ha guanyat el món, han guanyat els Estats Units, ha guanyat Colòmbia".

Ganó el mundo, ganó Estados Unidos, ganó Colombia. ¡Felicitaciones amigo @JoeBiden! pic.twitter.com/MRNE6vLN8k — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) November 7, 2020

Per acabar, també el president de la República de l'Iraq ha felicitat "afectuosament" Biden, que assegura que és un "amic" en la tasca de construir un Iraq millor.