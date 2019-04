Les deixalles electròniques d'Europa contaminen la cadena alimentària de Ghana

Les deixalles electròniques d'Europa, les anomenades e-deixalles, segueixen contaminant l'Àfrica. Després de saber que les restes dels telèfons intel·ligents, tauletes, portàtils i altres productes electrònics procedents d'Europa estaven contaminant l'aire de la zona, un estudi ha revelat que la contaminació ha arribat a la cadena alimentària.

Els investigadors de les ONG IPEN i Basel Action Network han detectat la presència de plàstics altament tòxics en els ous de gallina a Agbogbloshie, un barri d'Accra, capital de Ghana. Un adult que mengi un sol ou de gallines que s'alimentin al dipòsit de ferralla d'aquest barri, on viuen 80.000 persones, excediria 220 cops la ingesta diària tolerable de dioxines clorades marcada per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. L'estudi també assenyala que la població ghanesa consumeix de mitjana un ou al dia, de manera que s'estan sotmetent a uns nivells de contaminació intolerables per a l'ésser humà.

Els efectes de la contaminació

L'exposició a curt termini de les persones a alts nivells de dioxines pot provocar lesions cutànies, com el cloracne i l'enfosquiment de certes parts de la pell, a més d'alteracions en les funcions hepàtiques. L'exposició a llarg termini està relacionada amb el deteriorament del sistema immunològic, el sistema nerviós, el sistema endocrí i les funcions reproductives. També són un important element cancerigen.

El motiu d'aquesta contaminació és al reciclatge de les deixalles electròniques. Quan les cremen per recuperar el metall, s'alliberen certs agents químics que, sense unes estrictes mesures de seguretat, acaben per contaminar l'entorn.

Les ONG proposen que les autoritats europees prohibeixin l'exportació de les deixalles electròniques a països que no comptin amb mitjans per reciclar-les correctament. "Europa ha de fer-se càrrec de les seves deixalles tòxiques en lloc d'enviar-les a països en desenvolupament com Ghana, on els químics perillosos contaminen les poblacions (especialment les més vulnerables) i el medi ambient", ha dit Sam Adu-Kumi, portaveu de l'Agència de Protecció Ambiental de Ghana.