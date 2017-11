Un empleat de Twitter bloqueja el compte de Donald Trump durant 11 minuts

Els internautes que a les set de la tarda de dijous (hora nord-americana) van visitar el compte de Twitter del president Donald Trump van trobar-se un missatge inesperat: "Ho sentim, aquesta pàgina no existeix!". I així va ser, almenys per un temps. Durant 11 minuts, el perfil del president dels EUA a la seva xarxa social preferida va estar desactivat. L'incident no va ser un error de la companyia ni una fallada informàtica, sinó l'acte deliberat d'un treballador o treballadora que es trobava en el seu últim dia de feina.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de novembre de 2017

Aquest divendres al matí, el mateix Donald Trump ha comentat aquesta curiosa situació a través del seu perfil, ja reactivat. "El meu compte de Twitter va ser desmantellat durant 11 minuts per un treballador deshonest. Suposo que finalment les paraules deuen estar sortint i tenint un impacte", va dir Trump, donant a entendre que se l'havia volgut censurar.

En un primer moment, Twitter va explicar que la cancel·lació del compte s'havia degut a un "error humà", tot i que després va rectificar. "Estem portant a terme una investigació interna completa", va assegurar la companyia.

Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again. — Twitter Government (@TwitterGov) 3 de novembre de 2017