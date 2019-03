Fins a 16 civils morts en un atac de cinc hores contra una empresa a l'Afganistan

Almenys setze civils han mort i nou han resultat ferits en un atemptat contra una empresa constructora a l'est de l'Afganistan. L'atac ha estat protagonitzat per cinc insurgents, un dels quals s'ha immolat i els altres quatre han estat abatuts per la policia. De moment, cap grup terrorista ha reivindicat l'autoria dels fets.

L'atemptat ha començat quan un dels atacants s'ha immolat a l'entrada de la constructora. Just després quatre terroristes més armats i amb armilles explosives han accedit al recinte, disparant als empleats de l'empresa. Les forces de seguretat afganeses han trigat més de cinc hores a recuperar el control de la constructora, segons ha afirmat Attaullah Khogyani, portaveu del governador provincial.

L'atac s'ha produït prop de l'aeroport de la ciutat de Jalalabad, a la província de Nangarhar, a l'est del país, on hi ha desplegades forces nord-americanes i afganeses. En aquesta província, la branca local de l'Estat Islàmic a l'Afganistan controla part del territori. Els efectius nord-americans i afganesos han tractat de reduir la seva presència, però el grup terrorista segueix resistint.

Les negociacions de pau no aturen la violència

Els talibans, que estan participant en negociacions de pau amb els Estats Units a la capital de Qatar, a Doha, han negat que estiguin implicats en l'atac. Amb tot, no es descarta que estiguin al darrere de l'atemptat. Per exemple, amb les converses de pau ja iniciades, van atacar la base de l'exèrcit afganès a Helmand divendres passat. L'atemptat va deixar 40 morts.

Els atacs s'han multiplicat a l'Afganistan durant els últims dies. A la província de Faryab, al nord-oest del país, 15 membres de les forces de seguretat afganeses van morir divendres passat per un atac dels talibans. El mateix dia, a la província de Sar-i-Pul, al centre, 10 militars més van ser abatuts en una emboscada contra un comboi. I dilluns, a la província de Kunduz, també al nord de l'Afganistan, 15 soldats i quatre oficials de policia van morir per un atac talibà a una base militar, segons informa el 'New York Times'.