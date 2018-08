Un empresari pagarà totes les multes pel nicab a Dinamarca

Fa només uns dies Dinamarca va imposar la primera multa per anar amb la cara tapada amb un vel integral. La dona multada, que va ser sancionada amb 1.000 corones (134 euros), passejava pel centre comercial de Hørsholm Midtpunkt, situat a la zona de North Zealand, al nord de Copenhaguen. Aquest import pot créixer fins a les 10.000 corones (1.343 euros) a partir de la quarta infracció. Des de fa només una setmana Dinamarca prohibeix l’ús del burca i del nicab als espais públics del país, però un empresari i activista algerià, Rachid Nekkaz, ha ofert una solució a les dones que porten un vel integral: ha assegurat que ell pagarà de la seva butxaca totes les multes que els imposin les autoritats daneses.

En un vídeo publicat al seu compte de Facebook el 2 d’agost, just l’endemà d’entrar en vigor de la llei, Nekkaz va avisar que l’11 de setembre anirà a Copenhaguen per pagar totes les multes imposades per aquesta raó. “Aniré a Copenhaguen per pagar totes les multes, i ho continuaré fent cada mes perquè, tot i que estic en contra de l’ús del nicab, sempre defensaré el dret a la llibertat a tot el món, i també el de portar un nicab i el de no portar un hijab”, va avisar l’empresari.

Nekkaz ja havia fet un oferiment semblant el març passat quan va estar a la capital danesa, aleshores en ple debat polític sobre la nova legislació sobre el vel integral. “Com a activista dels drets humans a Algèria tinc el dret d’ajudar totes les dones del món que volen portar voluntàriament el nicab. Es tracta d’una qüestió de llibertat i respecte pels drets civils”, va dir aleshores a la televisió pública danesa DR. En aquell viatge també va explicar davant el Parlament danès que ja havia pagat 1.538 multes i que no tenia cap límit per continuar pagant-ne més. “No hi ha límit per a la llibertat”, va dir.

El milionari àrab, de 46 anys, nascut a França i que va ser precandidat presidencial a Algèria, va crear un fons el 2010 dotat amb un milió d’euros per pagar multes, després de la prohibició del vel integral a França. Des de fa anys, l’empresa paga sancions imposades a dones musulmanes en països com Àustria, Suïssa, Bèlgica i els Països Baixos.

Una norma controvertida

La llei contra el burca i el nicab va estar envoltada de polèmica a Dinamarca des que es va presentar al febrer. Durant la seva tramitació, l’Aliança Liberal, partit que forma part del govern, va donar llibertat de vot als seus diputats, tot i que inicialment rebutjava la proposta del Partit Popular Danès (PPD) a favor de penalitzar l’ús del vel integral. Finalment el govern va fer seu l’argument de l’ultradretà PPD i va defensar que l’ús d’aquestes peces de roba va en contra dels valors de la societat danesa. En canvi, els seus detractors consideren la nova legislació un atac a la llibertat, a més d’un gest merament simbòlic en un país on es calcula que menys de 200 dones porten el vel integral.

El PPD i el centre dreta liberal no han trigat a respondre a l’oferta de l’empresari algerià, a qui acusen de voler minar la legislació danesa: han demanat modificar la llei per introduir-hi la pena de presó. Segons el ponent d’immigració i integració del PPD, Martin Henriksen, “si aquest empresari paga les multes, creiem que s’hauria de considerar l’ingrés a la presó de les dones que porten el vel integral perquè tinguin un càstig”. La proposta concreta de Henriksen és que s’imposin fins a set dies de presó a aquestes dones, i catorze si tornen a infringir la llei. El partit del primer ministre Lars Løkke Rasmussen no veu amb mals ulls una pena de presó “lleu” en casos de reiteració de la infracció. Amb tot, el portaveu d’Integració del govern, Marcus Knuth, ha advertit que de moment no faran cap canvi legislatiu. “Esperem a comprovar si l’empresari paga les multes i si el ministeri de Justícia ho pot evitar”, ha dit.