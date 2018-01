Un enginyer acusa Google de fer-lo fora per ser home i blanc

L’últim maldecap de Google té nom i cognom: James Damore. Aquest antic enginyer del gegant tecnològic portarà la companyia als tribunals per, suposadament, haver-lo discriminat. Caucàsic, de 26 anys, format a la Universitat de Harvard i el MIT, i relacionat amb ambients intel·lectuals conservadors, Damore considera que aquestes característiques han forçat el seu acomiadament. I assegura tenir-ne proves. Concretament, 86 pàgines amb captures de pantalla que demostrarien la cultura “anticonservadora” i “antiblancs” de Google.

Damore va ser acomiadat l’agost passat arran de la publicació d’un manifest titulat La caixa de ressonància ideològica de Google, en el qual l’enginyer parlava, entre altres coses, de la pretesa discriminació dins l’empresa al pensament conservador i tradicional blanc, per beneficiar en canvi les dones i els treballadors d’altres ideologies i races. “La discriminació per assolir una representació igualitària és injusta, causa divisió i és dolenta per als negocis”, assegurava Damore.

El document, que va ser conegut en la premsa nord-americana com el Manifest masclista, insistia també a dir que els homes s’inclinaven a ser programadors informàtics per “causes biològiques”, mentre que per les seves característiques les dones eren més proclius “als sentiments i a l’estètica que a les idees”.

“Considero que la distribució de les preferències i habilitats dels homes i les dones es distingeix en part per causes biològiques. Aquestes diferències poden explicar per què no hi ha la mateixa representació d’homes i dones en camps com la tecnologia i el lideratge”, afegia l’exenginyer de Google.

La resposta de l’empresa

La publicació va causar una gran polèmica i Google es va afanyar a distanciar-se’n. El director executiu de la companyia, Sundar Pichai, va justificar l’acomiadament de Damore perquè parts de la nota violaven el codi de conducta de l’empresa i creuaven la línia “promovent estereotips de gènere nocius al lloc de treball”.

Amb tot, Pichai admetia en un document dirigit als treballadors que una part dels arguments de Damore eren debatibles i que tenia dret a expressar les seves idees. També reconeixia que alguns empleats s’havien mostrat preocupats per no poder expressar lliurement les seves idees.

“Hi ha companys de feina que qüestionen si poden expressar de manera segura els seus punts de vista [...] i això tampoc està bé. La gent s’ha de sentir lliure d’expressar la dissidència. Molts punts plantejats al manifest, com ara [...] els que qüestionen el paper de la ideologia o debaten si els programes per a dones i grups marginats són prou oberts a tots, són temes importants”.

En els mesos posteriors que el fessin fora, Damore es va convertir en tot un símbol entre els cercles conservadors nord-americans. Va concedir entrevistes a mitjans de comunicació, va aparèixer en canals de YouTube de la dreta llibertària dels EUA i va rebre el suport d’intel·lectuals conservadors. Va ser llavors quan Damore va decidir contractar com a advocada Harmeet Dhillon, membre del Partit Republicà i pròxima a l’administració Trump.

A la demanda de Damore, que reclama prohibir a Google discriminar persones amb opinions polítiques conservadores i una indemnització sense especificar, Harmeet Dhillon assegura que l’extreballador de Google “va patir ostracisme i va ser censurat i castigat pels seus punts de vista polítics heterodoxos i pel pecat afegit de les seves circumstàncies de naixement caucàsiques i masculines”.

Curiosament, però, l’acomiadament de James Damore va coincidir amb una investigació de l’Oficina de Compliment de Contractes Federals dels EUA que acusava Google de just el contrari. Segons l’estudi, la companyia de Silicon Valley peca de falta de diversitat.

Google està composta per un 69% d’homes i un 56% de dones; i en àrees tècniques la diferència augmenta fins a arribar a un 80% d’homes, un 53% dels quals caucàsics. A més, en l’època en què Google va fer fora Damore un grup de 60 treballadores es van mobilitzar per preparar una demanda conjunta perquè consideraven que l’empresa pagava pitjor a les dones que als homes per la mateixa feina.