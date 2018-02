Els equatorians voten contra la reelecció indefinida i veten el retorn de Correa

El president de l'Equador, Lenin Moreno, ha guanyat la consulta popular d'aquest diumenge, i ha aconseguit tombar la reelecció indefinida que hauria permès a l'expresident Rafael Correa tornar a ser candidat. El correisme, però, també ha demostrat que no està mort.

A menys de nou mesos d'assumir el càrrec, el referèndum es considerava un baròmetre del suport a la gestió de Moreno, que s'ha vist marcada gairebé des de l'inici per l'enfrontament amb el seu antic coreligionari i avui acèrrim adversari polític.

A les set preguntes plantejades a la ciutadania en el referèndum i consulta popular promoguts per l'executiu va guanyar l'opció del Sí, amb una participació del 82 per cent, però en les preguntes que s'havia fixat com a objectiu el No, impulsat pels simpatitzants de Correa, el percentatge de suport era més baix.

Es tracta de les preguntes 2, 3 i 6, que, quan s'havia escrutat al voltant del 75 per cent dels vots, registraven un suport del 64,47%, 63,4% i 63,46% dels participants, respectivament.

Plantejaven, per ordre, derogar la reelecció indefinida d'autoritats, la reestructuració del Consell de Participació Ciutadana, òrgan que designa les autoritats de control al país, i acabar amb l'anomenada "llei de plusvàlua", a fi d'impulsar la construcció i les inversions.

Es tracta en els tres casos d'esmenes i lleis que va aprovar Correa durant els seus anys de Govern (2007-2017).

En conèixer-se els primers resultats que apuntaven a la victòria del Sí, el cap de l'Estat va agrair en una al·locució, al poble i a les institucions, la seva participació en la jornada electoral.

Va avançar que "no tornaran i als vells polítics", sense esmentar ningú en concret, però al·ludint a la segona qüestió que ha estat interpretada com un intent d'impedir que Correa, que va governar l'Equador durant una dècada, torni al poder.

Des del palau presidencial de Carondelet, a Quito, Moreno es va mostrar vehement i impacient per posar en marxa els mecanismes per transformar la consulta en una realitat legal.

"Tots estem obligats a concretar aquest mandat sense esperar", ha tancat Moreno abans d'avançar que en els pròxims 30 dies l'Assemblea Nacional iniciarà el tràmit per posar en marxa l'aplicació de les legislacions recolzades per l'electorat.

Sobre el resultat d'algunes de les preguntes que no han aconseguit els vots que esperava el govern, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña va dir que "són resultat d'una campanya que es va enfocar en algunes preguntes i en què han pogut incidir".

Es tracta de la quarta pregunta perquè no prescriguin els delictes sexuals a menors, el resultat era al 73,63% amb el 75% per cent de les actes escrutades, "un vot impulsiu i que no ha estat reflexionat", segons la canceller, María Fernanda Espinosa.

Les dues polítiques van treure importància a la lectura sobre que aquestes preguntes reflecteixin un vot ideològic en contra de la consulta.

"Aquí no hi ha guanyadors o perdedors, hi ha un triomf contundent del sí en les set preguntes. Qui ha guanyat és la democràcia", va remarcar Vicuña.

Ha recordat que 700 organitzacions i col·lectius polítics, a més de ciutadans particulars, van elevar més de 2.700 preguntes a la Presidència en un procés de "diàleg obert".

Els detractors de la consulta, principalment afins a Correa, addueixen que va ser convocada de manera inconstitucional per Moreno, per decret i sense esperar el preceptiu dictamen de la Cort Constitucional, i que recull preguntes que vulneren la llei equatoriana i reglament internacional, en concret les preguntes 2 i 3.

En tot just un mes, els simpatitzants de l'exmandatari han fet una campanya pel No en bloc, que ha estat objecte en alguns municipis del país d'agressions, i acudits a les xarxes, el que reflecteix l'enorme enconament social existent.

Correa va rebre els resultats a casa de Guayaquil, i va mantenir al llarg de tota la jornada un relatiu silenci.

Si bé, en sortir a la nit sense fer declaracions, el seu rostre reflectia una notòria satisfacció.

La de l'exmandatari ha estat pràcticament l'única força opositora del plebiscit, ja que l'oposició conservadora ha defensat sense pal·liatius el Sí, tot i que avui ha advertit que el "dia després" vigilaran el govern.

El líder del moviment opositor conservador CREC, Guillermo Lasso, va aplaudir el suport majoritari al sí, però va cridar el president a no adormir en els llorers "perquè ara li arriba el torn de respondre".