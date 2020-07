Erdogan visita per primer cop la mesquita de Santa Sofia

Primera visita a Santa Sofia d'Istanbul de Recep Tayyip Erdogan des que una llei del seu govern va reconvertir l'imponent museu en una mesquita. Per sorpresa, el president turc ha entrat a la gran sala on els paletes s'afanyen en acabar les obres per adaptar l'edifici als nous usos religiosos. Els primers feligresos s'espera que hi entrin divendres per participar en la gran pregària, la més important per al calendari dels musulmans.

Erdogan ha compartit la primera visita al seu compte de Twitter, on ha penjat quatre fotografies acompanyades d'una única paraula: " Ayasofya..." [Santa Sofia...]. El president no ha anunciat encara si serà un dels fidels que assistiran a la simbòlica primera pregària, en què s'esperen 500 persones. Durant els horaris d'oracions les imatges cristianes de l'edifici quedaran tapades, segons ha informat l'Autoritat d'Afers Religiosos, Diyanet.

En les gairebé dues dècades que fa que Erdogan governa –primer com a primer ministre i des del 2014 ja com a president– el líder ha impulsat polítiques islamitzadores per anar acabant amb dècades de la Turquia moderna i laica que va fundar Mustafa Kemal Atatürk.

L'edifici, just al costat de la Mesquita Blava, és un símbol de la ciutat i el monument turístic més important de Turquia, amb uns 3,7 milions de visites el 2019 (unes 10.000 diàries), que deixaven fins ara uns ingressos anuals d'uns 50 milions d'euros (uns 57 milions de dòlars).