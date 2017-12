Les esclaves sexuals tornen a enfrontar Tòquio i Seül

L’any 2015 Corea del Sud i el Japó van signar un acord “històric” que havia de tancar finalment les ferides obertes de la Segona Guerra Mundial, quan milers de dones sud-coreanes (i d’altres països asiàtics) van ser forçades com a esclaves sexuals dels soldats japonesos. Però només dos anys després, les ferides s’han tornat a obrir i és evident que encara supuren. El president de Corea del Sud, Moon Jae-in, va assegurar ahir que aquell acord “exclou les víctimes i els ciutadans” i que per tant no serveix per resoldre la qüestió de les anomenades, eufemísticament, “dones de confort”. Tot i que no va explicitar si demanaria al govern japonès una nova taula de negociacions per reformar l’acord, Moon Jae-in va insistir que el text signat “té defectes de procediment i de contingut significatius” i que, per tant, l’assumpte de les esclaves sexuals, que ha enterbolit les relacions dels dos països durant anys, “no es pot resoldre” d’aquesta manera. Per la seva banda, Tòquio ja ha advertit que qualsevol intent de revisar aquell acord posaria en perill les relacions entre els dos països.

L’acord el van firmar l’any 2015 el govern nipó de Shinzo Abe i el de la llavors presidenta de Corea del Sud Park Geun-hye, destituïda a finals del 2016 per un cas de tràfic d’influències mitjançant un impeachment impulsat per l’actual president, que va ser escollit en les eleccions del maig d’aquest 2017. L’acord tancava de forma “final i irreversible” la disputa diplomàtica dels dos països amb la condició que el Japó demanés perdó públicament pels abusos comesos pel seu exèrcit al llarg del segle XX i que pagués mil milions de iens (7,4 milions d’euros) a una fundació de suport a les víctimes.

Però el govern de Moon Jae-in va encarregar a un grup d’experts la revisió de l’acord després que diverses associacions de víctimes denunciessin que no se sentien reconegudes i no consideraven suficients les disculpes de Tòquio. El grup d’experts, format per membres del govern, historiadors i diplomàtics, va fer públic aquesta setmana el seu informe, en què dona la raó a les víctimes i demana la revisió del pacte. Segons els experts, cal refer l’acord per recollir “les opinions de les víctimes i altres actors implicats amb un enfocament més centrat en ells”.

Refredament de relacions

Des de Tòquio, però, el ministre d’Afers Exteriors, Taro Kono, ja va advertir que qualsevol intent de modificar el pacte era “inacceptable” i faria “immanejables” les relacions entre els dos països.

De fet, els primers signes de distanciament van aparèixer també ahir, quan el govern japonès va anunciar que probablement el primer ministre nipó, Shinzo Abe, no viatjarà a Corea del Sud aquest febrer com tenia previst per assistir als Jocs Olímpics d’Hivern de la ciutat de Pyeongchang.

Unes 200.000 nenes i dones, majoritàriament coreanes però també vietnamites, xineses i d’altres països de la regió, van ser segrestades i obligades a treballar en bordells per als soldats als llocs on s’instal·lava l’exèrcit nipó, ja des dels anys 30, amb la colonització nipona de l’Àsia, i durant la Segona Guerra Mundial. En un discurs públic en el 70è aniversari de la fi de la guerra, Abe va demanar disculpes públiques per les atrocitats comeses per l’exèrcit nipó en el segle XX, una cosa que en major o menor mesura ja havien fet el seus predecessors des dels 90. Van ser unes disculpes que, tot i insuficients, només van poder sentir una quarantena de víctimes sud-coreanes, les que encara són vives.

Mor congelada una dona confinada pels pares

La policia japonesa ha detingut un matrimoni per la mort de la seva filla, el cos de la qual es va trobar congelat en una petita habitació on els pares l’havien mantingut confinada durant 15 anys. La jove presentava un quadre de desnutrició extrema, i amb 33 anys pesava només 19 quilos. Els detinguts van admetre haver tancat la noia quan era adolescent perquè tenia un trastorn mental i s’havia torna violenta. La policia sospita que la dona va morir a mitjans de desembre però que fins dissabte passat els pares no van alertar les autoritats, que van trobar el cadàver a l’interior d’una petita habitació de tres metres quadrats. Segons han confessat els pares, de 55 i 53 anys, alimentaven la filla un cop al dia. L’espai estava vigilat per una càmera de vídeo i tancat per una porta doble que només podia obrir-se des de l’exterior. A l’interior hi havia una galleda i una aixeta.