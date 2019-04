Un pare ofereix 5.000 euros per una plaça en una escola bressol a Berlín

Un pare de Berlín ofereix una recompensa de fins a 5.000 euros a qui l’ajudi a aconseguir una plaça per al pròxim curs escolar per a la seva filla de 2 anys en una escola bressol als tres districtes més a prop del seu domicili. Així ho detalla en un anunci publicat al portal d’internet eBay Kleinanzeige, que s’ha fet viral no pas per la singularitat de la iniciativa sinó per l’excepcionalitat de la xifra de diners que ofereix. De fet, els anuncis a internet de pares desesperats que busquen escola bressol a Berlín i que estan disposats a pagar per aconseguir-ho són habituals. Fins a 200, 500 o 1.500 euros són les recompenses més freqüents, però fins ara no s’havien arribat a oferir milers d’euros. Alguns ja parlen de l’existència d’una autèntica “economia a l’ombra” a la capital alemanya.

Des de la reforma educativa impulsada el 2013, totes les famílies alemanyes tenen dret per llei de portar els seus fills a una guarderia a partir dels 12 mesos. El problema és que no hi ha prou places per a la demanda existent. A tot Alemanya hi ha un dèficit de fins a 270.000 places d’escola bressol. A Berlín la xifra arribaria a unes 10.000. Aquesta situació, a més, s’ha agreujat a causa de l’augment de la natalitat al país, la falta de personal qualificat -en part pels sous precaris del sector- i la dificultat per adjudicar les obres de construcció de noves guaderies. Per exemple, a Berlín està prevista la construcció de fins a 27 noves escoles bressol (que sumarien unes 3.000 places), però de moment cap empresa s’ha mostrat disposada a encarregar-se’n: el concurs de licitació pública ha quedat desert. Segons alguns mitjans locals, el problema és que les constructores prefereixen treballar per al sector privat, que resulta molt més rendible i atractiu econòmicament.

El pare que està disposat a pagar 5.000 euros per una plaça de guarderia prop de casa seva considera que encara ofereix “pocs diners” pel que demana, segons ha declarat al diari alemany Süddeutsche Zeitung. L’home, que prefereix mantenir l’anonimat, ha detallat que actualment ja disposa d’una plaça en una escola bressol que és a uns 50 minuts amb cotxe de casa seva. O sigui, portar la nena a la guarderia i recollir-la suposaria a la família un mínim de dues hores cada dia. El pare ha explicat que, si no aconsegueix una plaça en una guarderia més a prop, no tindran més remei que traslladar-se a viure en algun lloc pròxim on ara els han assignat la plaça d’escola bressol. “I mudar-se resulta molt més car que pagar 5.000 euros”, argumenta. L’home es mostra esperançat i creu que podrà trobar l’anhelada plaça de guarderia. Es dona la circumstància que a la planta baixa del seu actual domicili hi ha una escola bressol. Però aconseguir-hi una plaça ja seria tenir massa sort.